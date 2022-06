Mit der Rallye St. Veit wurde am vorletzten Juni Wochenende nicht nur der zweite Kärtner Lauf der heurigen Rallye Staatsmeisterschaft, sondern mit Lauf vier von sieben auch der offizielle Saisonteiler der Serie ausgetragen. Wie bei allen bisher abgeschlossenen Läufen in diesem Jahr, stand Simon Wagner ganz oben am Podest und markierte auch auf der Powerstage die schnellste Zeit.



Nach insgesamt rund 131 Wertungskilometern stand für Wagner und Winter ein Vorsprung von 1 Minute und 40 Sekunden auf den Zweitplatzierten zu buche. Sieben von elf möglichen Bestzeiten gingen dabei an das Team aus Oberösterreich und Kärnten und unterstrichen erneut ihre absolute Topform.



„Die ÖRM Saison läuft für uns bisher einfach perfekt.“, resümiert Wagner. „Die Rallye St. Veit wurde heuer erstmals als ÖRM Lauf ausgetragen. Von daher waren unsere Erfahrungen hier natürlich sehr begrenzt. Umso erfreulicher, dass wir trotzdem wieder die Spitze behaupten und ein makellose Punkteausbeute einfahren konnten.“, so der 29-Jährige weiter.



Bevor Mitte Juli bei der Rally Weiz die zweite Hälfte der Staatsmeisterschaft startet, nimmt Wagner bereits am kommenden Wochenende die INA Delta Rallye in Kroatien in Angriff. Außerdem arbeitet Wagner weiter fieberhaft an zusätzlichen Starts in der FIA Rallye Europameisterschaft, für die er sich durch seine erneute Top-Leistung mehr als empfohlen haben dürfte. Hier findet der nächste Asphalt-Lauf gleich im Anschluss an die Rallye Weiz in Italien als Rally di Roma statt.