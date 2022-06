Rallye St Veit: End-Ergebnis

Die Rallye St Veit hatte erneut hochkarätige Rennaction vom Feinsten zu bieten. Denn während es bis kurz vor Schluss so aussah, als würde Hermann Neubauer "endlich" gegen Simon Wagner triumphieren können, weil der eine Minuten-Strafe wegen verspätetem Start aufgebrummt bekam, kam am Ende doch alles anders: Auf SP9 kam das Aus für Neubauer!

Drama perfekt: Neubauer out, Wagner mit Strafe dennoch Erster

Noch läuft die letzte SP, doch da Wagners Vorsprung auf den auf P3 liegenden Knobloch fast zwei Minuten beträgt (beide haben die SP beendet), dürfte Wagner allem zum Trotz dennoch die Rallye gewinnen.



Beim Blick auf die 2WD-Wertung dann wird klar, dass die Wagner-Festspiele in St Veit um ein weiteres Kapitel reicher wurden. Auch hier gewinnt erneut Julian Wagner, der Fabian Zeiringer (beide auf Opel Corsa) bis zum Schluss in Schach halten konnte.



