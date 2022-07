Rallye Weiz: ADAC Opel-e Rally Cup #2

Neben der Österreichischen Staatsmeister- und der Historischen Europameisterschaft widmet die Rallye Weiz heuer erstmals auch der wahrscheinlichen Zukunft einen Teil ihrer Anziehungskraft. Der deutsche ADAC Opel e-Rally Cup, weltweit erster Rallye-Markenpokal, gibt am Freitag und Samstag seine Österreich-Premiere. Es ist heuer der vierte Lauf, zu dem Opel Deutschland elf Corsa-e in die Steiermark schickt, und in dem der Saarländer Max Reiter seine Gesamtführung verteidigen will. Unter den Teilnehmern sind mit den beiden Niederösterreichern Luca Pröglhöf und Luca Waldherr auch zwei heimische Piloten elektrisch unterwegs. Während Pröglhöf mit Unterstützung von Stohl Racing für die ganze Saison genannt hat, ist Weiz für Luca Waldherr ein einmaliges E-Gastspiel. „Dass mir Opel Deutschland dankenswerter Weise diesen Einsatz schenkt, ist für mich eine tolle Überraschung“, freut sich der 2WD-Staatsmeister von 2018. Der E-Antrieb ist für ihn nicht unbekannt. Letztes Jahr holte Waldherr Platz vier in der Gesamtwertung des Opel e-Rally Cups.



Dass die Strom-Partie nicht jeden Motorsport-Fan gänzlich elektrisiert, ist Rallye-Weiz-Organisationschef Mario Klammer bewusst, dass man die Zukunft nicht einfach ignorieren kann aber ebenso. Klammer: „Wir sind sehr stolz, mit dem Opel e-Rally Cup den hochwertigsten Cup, der mit zu 100 % rein elektrischen betriebenen Fahrzeugen ausgetragen wird, bei der Rallye Weiz 2022 mit dabei zu haben. In Sachen Antriebstechnologie gibt es unterschiedliche Meinungen, welche teilweise auch sehr emotional kundgetan werden. Tatsache ist aber auch, dass die weltweite Automobilindustrie sehr stark auf Elektromobilität setzt. Dass diese Technologie auch in manchen Rallyeautos schon Einzug hält, wird international mit großem Interesse beobachtet.“



Den Beweis dafür will auch Manfred Stohl, vergangene Woche 50 Jahre jung geworden, liefern. Am Steuer eines als Vorausfahrzeug eingesetzten VIP Corsa-e Rally wird die Legende einigen Fahrgästen die Faszination des elektrischen Rallyesports nahebringen.



Sicherheit an erster Stelle

Ungeachtet der Antriebsfrage ist Mario Klammer auch hocherfreut über das in Österreich einzigartige Sicherheitskonzept bei der Rallye Weiz. Klammer: „In unserer Rallyeleitung arbeiten geschulte Mitarbeiter mit einem GPS-Tracking-System, welches sich auch in jedem Rallyeauto befindet. Hier können zu jeder Zeit sämtliche Daten abgerufen werden. In weiterer Folge können so schneller Entscheidungen über eine möglicherweise notwendige Rettungskette oder weitere Vorgehensweisen getroffen werden.“