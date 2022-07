Rallye Weiz: Bericht Neubauer

Obgleich das Top-Duell mit Simon Wagner ausblieb, so ist es doch unumstößlich, dass der erste Saisonsieg für Hermann Neubauer in Weiz mehr als verdient war: Er und Co Ursula Mayrhofer dominieren in der Steiermark nach Belieben und sichern sich am Ende 1:15,1 Minuten Vorsprung. Und das bei großartiger Stimmung durch die tolle Zuschauer-Kulisse entlang der Prüfungen.

Hermann Neubauer war top motiviert zu seiner absoluten Lieblingsrallye angereist, schlussendlich ging es für ihn darum, endlich den – längst verdienten – ersten Saisonsieg einzufahren, und um damit auch die vorangegangene Pechsträhne ein klein wenig wettmachen zu können. Vor Ort war es dann aber trotz aller Motivation keine einfache Aufgabe, war doch Neubauers großer Widersacher Simon Wagner dieses Mal nicht am Start. So musste der Salzburger im „luftleeren Raum“ agieren und Schritt für Schritt das richtige Mittelmaß aus Attacke und Zurückhaltung finden.



Nach einem eher gemütlichen Auftakt auf SP1 am Freitagnachmittag bei unerwartet kühlen, aber trockenen Bedingungen markierte Neubauer zwar die Bestzeit, war aber dabei nur eine Sekunde schneller als der Zweitschnellste. Dann aber folgte auf SP2 eine erste Standortbestimmung, als er gleich 13,1 Sekunden schneller war, als der erste Verfolger. Von da an konnte sich das Duo Hermann Neubauer/Ursula Mayrhofer beständig absetzen. Der Ford Fiesta Rally2 von ZM-Racing lief einmal mehr wie ein Uhrwerk, und so durfte die Mannschaft am Samstagabend über den ersten Saisonsieg in der österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft jubeln.



Sieben von zwölf möglichen Sonderprüfungsbestzeiten (eine Prüfung musste leider abgesagt werden) gingen auf das Konto von Hermann Neubauer, 1:15,1 Minuten betrug sein Vorsprung am Ende. Dabei stellte die Rallye Weiz, einmal mehr unter Beweis, warum sie eine der beliebtesten Veranstaltungen des Jahres ist. „Ich freue mich wirklich riesig, dass ich hier, bei meiner absoluten Lieblingsrallye, unseren ersten Saisonsieg einfahren konnte. Mario (Klammer, Anm.) und sein Team haben wie immer ein großartiges Event auf die Beine gestellt. Ein großes Dankeschön vor allem auch an die Fans, die so unglaublich zahlreich an den Prüfungen und in der Servicezone waren. Natürlich war es dieses Mal etwas anderes, in Abwesenheit von Simon. Ich habe nicht mein letztes Hemd riskiert, aber ich bin trotzdem sehr viel voll gefahren – beim Bummeln verliert man einfach zu viel Konzentration, das wollte ich nicht riskieren. Und ja, dieser Sieg gehört in erster Linie der großartigen Mannschaft von ZM-Racing und besonders unseren Mechanikern, die sich schon die ganze Saison den Hintern aufreißen, dass wir auf diesem Niveau fahren können. Danke!“