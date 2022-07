Rallye Weiz: Nennergebnis

Die 13. Auflage dieses Rallyeklassikers umfasst neben dem Status der fünfte Lauf zur heimischen Staatsmeisterschaft zu sein, auch aus internationaler Sicht besonders erwähnenswert ist, dass die Rallye Weiz zum dritten Mal auch zur FIA European Historic Rally Championship und zur FIA European Rally Trophy zählt. Es gibt heuer auch eine sehr interessante Premiere, der deutsche ADAC Opel-e Rally Cup, der mit 100 % elektrischen Fahrzeugen betrieben wird, macht Station in der Steiermark.



Dementsprechend international ist auch das Nennergebnis, auf das der Veranstalter, der Rallyeclub Steiermark, durchaus stolz sein kann. 44 heimischen Teams stehen 37 Mannschaften aus dem Ausland gegenüber.



Im Detail heißt das, dass neben den Österreichern zehn deutsche Piloten dabei sind, gefolgt von Großbritannien mit 6 Fahrern und Italien mit 5 Teilnehmern. Dann kommen die Ungarn und Tschechen mit je drei Nennungen. Je zweimal vertreten sind die nordischen Staaten Schweden und Finnland. Und je einmal findet man auf der Nennliste die Akteure aus der Slowakei, Niederlande, Rumänien, Schweiz, Belgien und Spanien.



Für die FIA Bewerbe haben insgesamt 26 Teams ihre Nennung abgegeben, dazu kommen noch acht Österreicher aus dem nationalen historischen Bereich, die um Punkte für die historische Meisterschaft und den historischen Cup kämpfen.



Rein elektrisch ausgestattet ist das Feld der Opel Corsa-e Rallye Boliden. In Österreich werden insgesamt 11 Fahrzeuge eingesetzt, darunter kommen sechs Teams aus Deutschland, zwei aus Österreich und je eine Mannschaft aus Schweden, Niederlande und Rumänien.



Was die österreichische Meisterschaft betrifft, so ist die Klasse RC 2 recht gut besetzt. Neun Piloten werden in dieser Klasse starten. Dazu kommen noch sechs Autos die in der Klasse 8 als Open N (Prototypen) geführt werden. Erfreulich ist das Nennergebnis bei den Zweirad-angetriebenen Boliden der Klassen RC 4 sowie 7,2 und 7,3. Hier findet man insgesamt 17 Nennungen.



Für den Junioren Staatsmeistertitel haben diesmal sieben Piloten ihre Nennung abgegeben.



Der österreichische Rallye-Cup der AMF kurz ORC benannt, ist in die Klassen 7,1, 7,2 und 7,3 unterteilt. Hier findet man neun Nennungen in der offiziellen Nennliste.



Die Markenstatistik der heurigen Rallye Weiz weist folgendes Ergebnis aus. Ford und Opel sind mit je 18 Fahrzeugen vertreten. Dann folgt Porsche mit 6 Autos, vor VW, Peugeot, BMW und Mitsubishi mit je 4 Nennungen. Subaru findet man dreimal, dann folgen Audi, Mazda, Citroen und Volvo mit je 2 Autos. Den Abschluss bilden die Marken Alfa Romeo, Ferrari, Lancia, Honda, Hyundai, Renault und Suzuki mit je einer Beteiligung.

ENTRY LIST ERT – ORM – OPEL e

# Entrant?Bewerber 1. Driver

2. Driver Nat

Nat Marke Type Cat./Cl. Priority Meisterschaft 51 ZM Racing Team NEUBAUER Hermann

MAYERHOFER Ursula AUT

AUT Ford Fiesta Rally2 RC2 ASN ERT, ORM 52 Samohýl ŠKODA Team B?EZIK Adam

KRAJ?A Ond?ej CZE

CZE Škoda Fabia R5 RC2 ASN ERT, ORM 53 Team Speedlife - Knobi.at KNOBLOCH Günther

RAUSCH Jürgen AUT

AUT Škoda Fabia Rally 2 RC2 ASN ERT, ORM 54 K4 Rally Team KEFERBÖCK Johannes

MINOR Ilka AUT

AUT Škoda Fabia Rally 2 RC2 ASN ERT, ORM 55 ROSENBERGER Kris ROSENBERGER Kris

SCHWARZ Sigi AUT

AUT VW Polo GTI R5 RC2 ASN ERT, ORM 56 ZM Racing Team RAITH Kevin

WÖGERER Christoph AUT

AUT Ford Fiesta Rally2 RC2 ERT, ORM 57 ZEIRINGER Gernot ZEIRINGER Gernot

STAMPFL Bianca Marina AUT

AUT Ford Fiesta R5 RC2 ERT, ORM 58 RS Club Wolfsberg WAGNER Julian

OSTLENDER Hanna AUT

DEU Opel Corsa Rally4 RC4 ERT,ORM,ORM2, ORMJUN 59 ZEIRINGER Fabian ZEIRINGER Fabian

LETZ Angelika AUT

AUT Opel Corsa Rally4 RC4 ERT, ORM, ORM2, ORMJUN 60 Team Stengg Motorsport LIEB Christoph

SCHMIDT Catharina AUT

AUT Peugeot 208 Rally4 RC4 ERT, ORM, ORM2, ORMJUN 61 AMD Gorica ŠKULJ Mark

?AR Matej SVN

SVN Ford Fiesta Rally4 RC4 ERT, ORM, ORM2, ORMJUN 62 ZM Racing Team ZELLHOFER Christoph

SCHÖPF Thomas DEU

AUT Suzuki Swift ZMX Proto 8 ORM, ORC 63 BAMMINGER RALLYE TEAM LENGAUER Michael

THAUERBÖCK Andreas AUT

AUT Subaru Impreza WRX STI M1 7.1 ORM, ORC 64 RACE RENT AUSTRIA TEAM SCHART Andreas

GUTSCHI Christoph AUT

AUT Mitsubishi Evo IX Proto 8 ORM, ORC 65 RM-RACING AUSTRIA TEAM MÜHLBERGER Roman

MAIER Claudia AUT

AUT Mitsubishi Lancer EVO VI 7.1 ORM, ORC 66 WALDHERR MOTOR SPORT TEAM WINDISCH Enrico

GANGL Birgit AUT

AUT Audi A1 Rally 2 Kit RC2 ERT, ORM 67 FISCHER Daniel FISCHER Daniel

BUNA Zoltan HUN

HUN Subaru Impreza 555 7.1 ORM, ORC 68 Team Stengg Motorsport RÖCK Michael

GRABER Monika AUT

AUT Opel Corsa Rally4 RC4 ERT, ORM, ORM2, ORMJUN 69 MAYER Daniel MAYER Daniel

BAUMANN Alessandra AUT

DEU Peugeot 208 R2 RC4 ERT, ORM 70 RACE RENT AUSTRIA TEAM STOCKINGER Markus

MOSER Johann Rainer AUT

AUT Mazda Proto 2 8 ORM, ORC 71 MSRR Neulengbach KRONABETER Martin

KELLNER Nadine AUT

AUT Renault Clio RC4 ORM, ORM2, ORC, ORC 2000 72 WALDHERR MOTOR SPORT TEAM ATTWENGER Martin

STUMMER Linda AUT

AUT Peugeot 208 R2 RC4 ERT, ORM, ORM2 73 STEINBOCK Markus STEINBOCK Markus

BACHMAYER Harald AUT

AUT Hyundai New Gen i20 RC2 ERT, ORM 74 RACE RENT AUSTRIA TEAM LEITNER Rudolf

MATUSCH Roland AUT

AUT Ford Fiesta Proto 8 ORM, ORC 75 SCHULZ Franz SCHULZ Franz

SCHACHINGER Manuel AUT

AUT Peugeot 207 RC 3RT RC4 ORM, ORM2 76 KLAMMINGER Peter KLAMMINGER Peter

KLAMMINGER Tobias AUT

AUT VW Golf IV KitCar 7.2 ORM, ORM2, ORC, ORC 2000 77 ÖLSINGER Peter ÖLSINGER Peter

SEHER Petra AUT

AUT Mitsubishi Space Star 8 ORM, ORC 78 DIRNBERGER Lukas DIRNBERGER Lukas

MARTINELLI Lukas AUT

AUT Ford Fiesta 7.3 ORM, ORM2, ORMJUN, ORC, ORC2000 79 DIRNBERGER Raphael DIRNBERGER Raphael

PÖTSCHER Markus AUT

AUT Ford Fiesta 7.3 ORM, ORM2, ORMJUN, ORC, ORC 2000 80 SCHEMMERL Andreas SCHEMMERL Andreas

KLEIBENZETTEL Martin AUT

AUT Mitsubishi Lancer Evo VII 8 ORM, ORC # Entrant?Bewerber 1. Driver

2. Driver Nat

Nat Marke Type Cat./Cl. Priority Meisterschaft 81 BAUER Arnold BAUER Arnold

LEMBACHER Martin AUT

AUT Opel Corsa D OPC RC4 ERT, ORM 82 MAYER Chris-Andre MAYER Chris-Andre

MEHLMAIER Stefan AUT

AUT Honda Civic Type R RC4 ERT, ORM, ORM2 83 Signed Streets Motorsport STELZL Johann

PAILER Sabine AUT

AUT Opel Corsa D OPC RC4 ORM, ORM2, ORC, ORC 2000 84 TURCSANYI Christian TURCSANYI Christian

HAUSLEITNER Christoph AUT

AUT Mazda 323 GT-R 7.2 ORM, ORC 85 LAMMER Josef LAMMER Josef

KOBER Thomas AUT

AUT Citroen Saxo 1,6 7.3 ORM, ORM2, ORC, ORC2000 86 DARNHOFER Reinhard DARNHOFER Reinhard

PICHLER Andreas AUT

AUT Citroen Xsara 7.3 ORM, ORM2, ORC, ORC2000 OPEL RALLYE-e # Entrant?Bewerber 1. Driver

2. Driver Nat

Nat Marke Type Cat./Cl. Priority Meisterschaft 101 REITER Max REITER Max

METER Lina DEU

DEU Opel Corsa e-Rally 9 ADAC Opel-e Rallyecup 102 KATTENBACH Alexander KATTENBACH Alexander

FELKE Ann DEU

DEU Opel Corsa e-Rally 9 ADAC Opel-e Rallyecup 103 SCHULZ Timo SCHULZ Timo

RAABE Pascal DEU

DEU Opel Corsa e-Rally 9 ADAC Opel-e Rallyecup 104 LEMKE Christian LEMKE Christian

BEMMANN Jan DEU

DEU Opel Corsa e-Rally 9 ADAC Opel-e Rallyecup 107 CARLBERG Calle CARLBERG Calle

CARLBERG Torbjörn SWE

SWE Opel Corsa e-Rally 9 ADAC Opel-e Rallyecup 108 PRÖGLHÖF Luca PRÖGLHÖF Luca

MEDINGER Peter AUT

AUT Opel Corsa e-Rally 9 ADAC Opel-e Rallyecup 109 BAUR Joe BAUR Joe

PETER Fabian DEU

DEU Opel Corsa e-Rally 9 ADAC Opel-e Rallyecup 110 THIELE Lukas THIELE Lukas

HAIN Jara DEU

DEU Opel Corsa e-Rally 9 ADAC Opel-e Rallyecup 111 van HOF Jari van HOF Jari

WILS Colin NLD

NLD Opel Corsa e-Rally 9 ADAC Opel-e Rallyecup 112 OPREA Christiana OPREA Christiana

PARTENI Alexi ROM

ROM Opel Corsa e-Rally 9 ADAC Opel-e Rallyecup 114 WALDHERR MOTOR SPORT TEAM WALDHERR Luca

tba AUT

tba Opel Corsa e-Rally 9 ADAC Opel-e Rallyecup

ENTRY LIST EHRC – HRM - HRC