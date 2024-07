Rallye Weiz: Rallye Radio

Noch einen Tag bis zur 15. Auflage der Rallye Weiz. Die oststeirische Bezirkshauptstadt ist bereit und wartet auf ein großes Motorsportfest, bei dem es zu vorletzten Mal in dieser Saison um Staatsmeisterschaftspunkte ebenso geht wie um richtungsweisende Ergebnisse in der FIA European Rally Trophy, im Österreichischen Rallye-Cup, in der FIA European Historic Rally Championship, in der Austrian Rallye Challenge und auch im ADAC Opel Electronic Rally Cup.



Verschiedene Renn-Kategorien, aber eine einheitliche Belastung wartet auf die Aktiven wie auch die Fans – die Hitze. Prognostiziert sind für die beiden Renntage am morgigen Freitag und Samstag nämlich wieder Temperaturen über der 30-Grad-Marke. Kühlende Unterwäsche ist für die Teams also ebenso gefragt wie ausgeprägte Fitness. Mit der Hitze steigt jedoch auch die Gewittergefahr, die für morgen und übermorgen besonders an den Nachmittagen virulent sein soll. Und wer jemals ein richtiges Gewitter im Raum Weiz erlebt hat, weiß leider auch, was dies bedeuten kann.



Simon Wagner fehlen noch drei Punkte!



Zur sportlichen Ausgangslage: Simon Wagner könnte und wird (so er ins Ziel kommt) wohl seinen vierten Staatsmeistertitel in Folge einfahren. Dazu fehlen dem dreifachen Saisonsieger lediglich drei Punkte (also ein 13. Platz). Die Rechnung ist einfach: Wagner liegt bei 104 Zählern, sein erster Verfolger Luca Waldherr (63 Punkte) ist in Weiz nicht am Start, und Simons Bruder Julian Wagner (derzeit 49 Punkte) könnte bei zwei Siegen und vollen Powerstage-Zählern in den letzten beiden Läufen (Weiz und Bucklige Welt) auf maximal 107 Punkte kommen. Und mit drei Punkten = Punktegleichheit hätte Simon am Ende mit mehr gewonnenen Saisonläufen die Nase vorn.



Rallye Radio bei der Rallye Weiz



motorline.cc-Redakteur Noir Trawniczek wird auch bei der Rallye Weiz wieder auf "Stimmenfang" gehen - sprich die PilotInnen in den Regroupings zum LIVE Interview bitten.



Freitag, 12. Juli 2024



16.00 Uhr LIVE Stimmen nach SP3

19.40 Uhr LIVE Stimmen nach SP5



Samstag, 13. Juli 2024



12.10 Uhr LIVE Stimmen nach SP9

16.10 Uhr LIVE Stimmen nach SP11

18.40 Uhr LIVE Stimmen vor dem Ziel



LIVE:

mixlr.com/rallye-radio-noir



Zum NACHHÖREN

wenige Minuten nach LIVE-Ende

mixlr.com/rallye-radio-noir/showreel



Rallye Radio Noir auf Facebook:

www.facebook.com/rallyeradionoir/