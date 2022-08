Rallyekommission: Simon Wagner Staatsmeister

„So möchte ich eigentlich nicht Staatsmeister werden“, erklärte Simon Wagner nach der Absage der Aspang-Rallye. Der regierende Staatsmeister regte an, die 3 Städte-Rallye als Ersatzrallye in den aktuellen Kalender aufzunehmen - so hätte Hermann Neubauer, Staatsmeister 2016 und 2019, in der letzten Zeit der große Gegenspieler von Simon Wagner, theoretisch noch das Blatt wenden können...



Doch in einer gestern abgehaltenen Sitzung der AMF (Austria Motorsport)-Rallyekommission ist es nun endgültig: Die Kommission sprach sich mehrheitlich gegen die Nachnominierung einer Ersatzrallye aus.



Willi Singer, der Vorsitzende der Rallyekommission erklärte gegenüber motorline.cc: „Die 3 Städte-Rallye jetzt noch in den diesjährigen Kalender aufzunehmen, wäre unfair gegenüber den heimischen Veranstaltern gewesen. Allen voran Christian Schuberth-Mrlik, dessen Rallye W4 nur eine Woche nach der 3 Städte-Rallye stattfindet. Außerdem gibt es keine Notwendigkeit, eine Rallye nachzunominieren.“ Eine solchermaßen grundlos nachnominierte Rallye würde auch nicht dem Reglement der Österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft entsprechen, fügte Singer hinzu.



Damit ist Simon Wagner nun endgültig „alter“ und auch neuer Rallye-Staatsmeister Österreichs - und zwar verdient. Erstmals konnte somit in diesem Jahr ein Brüderpaar die Staatsmeistertitel in der ORM und in der ORM2WD abräumen - Julian Wagner machte schon in Weiz, noch vor der Aspang-Absage seinen zweiten 2WD-Titel dingfest. Auch in der Historischen Rasllye Staatsmeisterschaft ist der neue Staatsmeister fixiert: Lukas Schindelegger.



Simon und Julian Wagner starten an diesem Wochenende bei der Perger Mühlsteinrallye - Simon pilotiert gemeinsam mit Beifahrerlegende Sigi Schwarz einen Skoda Fabia rally2 evo. Julian Wagner tritt zum ersten Mal mit einem Audi A1 rally2Kit an - mehr dazu lesen Sie demnächst auf motorline.cc.