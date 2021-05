Red Stag Rallye Extreme: ÖRM-Neustart ohne Zuseher

Neustart der ÖRM

Nach knapp eineinhalb Jahren Pause feiert die österreichische Rallye Staatsmeisterschaft im Schneebergland am 19. Juni ihr Comeback, allerdings ohne Zuseher.

Die Rallye Staatsmeisterschaft legte, gemeinsam mit weiten Teilen des öffentlichen Lebens, letztes Jahr im März eine Vollbremsung hin. Nach der Jänner-Rallye 2020 wurde kein Bewerb mehr durchgeführt. Die Fans werden bis zur Red Stag Rallye Extreme eine Durststrecke von insgesamt einem Jahr, fünf Monaten und fünfzehn Tagen auf sich genommen haben. Doch bereits in einem Monat, am 19. Juni 2021 hat das lange Warten endlich ein Ende: Die Rallye Staatsmeisterschaft gibt ihr Comeback und mit ihr die wohl exzentrischste Rallye Österreichs. Bislang unter dem Namen “Schneebergland Rallye” bekannt firmiert sie zum 10-jährigen Jubiläum unter dem neuen Namen “Red Stag Rallye Extreme”.



Das bewährte Konzept und auch das bekannte, gefürchtet wie geschätzte Terrain bleiben erhalten - einzig unter motorisierten Zweirädern wurde in der Rallye-freien Zeit die Bezeichnung “Red Stag Trail” für das gesamte Gelände geprägt. Der Begriff bezeichnet die Hirsche (“Stag”) des Rotwilds, das auf dem Areal bei Rohr im Gebirge lebt. So steht nun auch die Rallye im Zeichen dieses Edelhirschs.



Organisator und Mastermind Gerwald Grössing zur Geschichte hinter der neu auferstandenen Motorsportveranstaltung: “Ich habe immer versprochen, insgesamt zehn Rallyes in den niederösterreichischen Voralpen, also rund um Rohr im Gebirge und auf meinen eigenen Gründen, dem Gut Haraseben durchzuführen. Leider stand im Vorjahr die Pandemie diesem Vorhaben entgegen. Da sich über den Winter die Situation der Kontakt- und Reisebeschränkungen manifestierte, reifte in mir der Entschluss, im Schneebergland eine Covid-Maßnahmen-konforme Motorsportveranstaltung als “Testballon” für den Start der Österreichischen Rallyestaatsmeisterschaft abzuhalten. Beispielsweise müssen dafür alle Beteiligten Personen wie in der Gastronomie oder beim Frisör registriert und aktuell geimpft, genesen oder getestet sein.”



Teil dieser Maßnahmen ist leider auch, dass die Rallye ohne Zuschauer abgehalten werden muss. Wir appellieren hier dringend an alle Fans, die Veranstaltung nicht vor Ort zu besuchen, sondern besser zu Hause auf der Couch sowie untertags auf den Handy unserer Berichterstattung zu folgen. Wir werden laufend über die Website, Twitter, Instagram und Facebook Updates den aktuellen Stand der Rallye posten.



Am Start zu erwarten ist die Crème de la Crème der österreichischen Motorsportszene. Nach der langen Pause ist unter allen Teilnehmern ein wahrer Heißhunger auf den ersten Meisterschaftsbewerb spürbar. Hausherr Gerwald Grössing wird auch sein persönliches Comeback feiern und nach drei Jahren Rallye- (aber nicht vollständiger Motorsport-)Abstinenz wieder selbst ans Volant greifen:



„Welchen mobilen Untersatz ich in meiner Heimat bewegen werde steht noch nicht abschließend fest, so wird es wohl eine sehr kurze Eingewöhnungszeit als verspätetes Geburtstagsgeschenk für mich geben. Grundsätzlich gelte ich als sehr ehrgeiziger Mensch, aber gleichzeitig bin ich schlau genug, nach den letzten Jahren ohne Rallye-Erfahrung nicht erwarten zu dürfen an die ÖRM-Spitze anschließen zu können. Über allem steht derzeit der ungebrochene Wille, die Staatsmeisterschaft wieder zum Leben zu erwecken.” dämpft der nun 54-Jährige die eigenen sportlichen Erwartungen.



Apropos sportlich: Die Red Stag Rallye Extreme behält ihr bewährtes Ein-Tages-Konzept. Start der Rallye ist am Samstag den 19. Juni 2021 um 7:00 Uhr in Rohr im Gebirge, der Zieleinlauf findet gegen 19:00 Uhr desselben Tages ebendort statt. Dazwischen werden acht Sonderprüfungen den bis zu 50 Teams all ihr Können abverlangen. Die ersten vier Sonderprüfungen werden ohne Service durchfahren, erst zu Mittag können die Autos wieder von ihren Mechanikern begutachtet und gegebenenfalls in Stand gesetzt werden. Nachmittags wird sich der Kampf um den Rallye-Sieg erwartungsgemäß zuspitzen, wenn zum Schluß der Rallye eine der schwersten Sonderprüfungen Österreichs, “Haraseben lang” als Powerstage gefahren wird. Spätestens danach wird dieser würdige Boden einen würdigen Sieger hervorgebracht haben.