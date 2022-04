In der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) finden in dieser Saison auf Wunsch von Pirelli erstmals spezielle Reifentests statt. Den Auftakt macht in dieser Woche Toyota, die vom Automobil-Weltverband FIA dafür nominiert werden.



Kalle Rovanperä wird ab dem heutigen Donnerstag in Kroatien, wo vom 21. bis 24. April der dritte Lauf der WRC-Saison 2022 stattfinden wird, drei Tage lang auf Asphalt testen. Im weiteren Saisonverlauf werden auch die beiden anderen WRC-Hersteller M-Sport-Ford und Hyundai für entsprechende Reifentests herangezogen.



Pirelli hatte die Reifentests beantragt, da im Zuge der Einführung des Rally1-Reglements die Konstruktion der Reifen verstärkt werden musste. Rovanperä soll an den drei Tagen laut Plan rund 200 Kilometer mit dem Toyota GR Yaris fahren.



"Ziel des Tests in Kroatien ist es, zu prüfen, wie der harte Reifen im Einklang mit der Entwicklung der neuen Hybridautos weiterentwickelt werden kann, die schwerer und leistungsfähiger als die vorherige Generation sind und daher potenziell höhere Anforderungen an die Reifen stellen", sagt Pirelli-Einsatztleiter Terenzio Testoni.



"Um das zu verstehen, werden wir die neuen Reifen mit Hilfe der Toyota-Ingenieure und natürlich mit Kalle testen, der sich schon in der Vergangenheit als hervorragender Testfahrer erwiesen hat", so Testoni weiter.



Der Reifentest für Pirelli ist eingebettet in die Routinemäßigen Testfahrten im Vorfeld der Rallye Kroatien. Nachdem sich zu Beginn der Woche Rovanperä und Elfyn Evans auf die Asphalt-Rallye vorbereitet hatten, kommen heute und morgen Esapekka Lappi und Takamoto Katsuta zum Einsatz.



Auch die M-Sport-Piloten Craig Breen, Gus Greensmith, Adrien Fourmaux und Pierre-Louis Loubet sowie das Hyundai-Trio Thierry Neuville, Ott Tänak und Oliver Solberg haben in dieser Woche in Kroatien getstet.