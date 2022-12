Schwierige Aufgabe wartet auf Christoph Zellhofer

Schon am Jahresbeginn bei der 36. LKW FRIENDS on the road Jännerrallye (5. bis 7. Jänner 2023) wartet auf den 26-jährigen Niederösterreicher Christoph Zellhofer und seinen Beifahrer Andre Kachel (von ihm bekommt Christoph im Bild unten fast ein Busserl) eine echte Mammutaufgabe. Die Jännerrallye 2023 ist diesmal sehr stark besetzt und es wird für die beiden mit dem Suzuki Swift ZMX Proto äußerst schwer werden, in die Phalanx der wesentlich stärkeren Rallye2-Fahrzeuge einzubrechen.



„Natürlich ist die Sache für mich klar. Die wichtigste Aufgabe wird es sein, denn Wagen ohne größere Probleme ins Ziel zu bringen. Das ist mir bei der letzten Jännerrallye im Jahre 2020 auch halbwegs gut gelungen. Da erreichte ich in der Gesamtwertung den 14. Platz und in der Prototypenwertung den 2. Platz. Diesmal ist das Starterfeld wesentlich stärker, trotzdem hoffe ich den einen oder anderen Rally2-Wagen überholen zu können. Viel wird natürlich von den Streckenbedingungen abhängen. Beim letzten Antreten hat der Winter voll zugeschlagen, ich fahre gerne auf Schnee und kann hoffentlich meine bisherigen Erfahrungen einbringen,“ so der Juniorchef des Autohauses Zellhofer optimistisch.

Titelverteidigung im österreichischen Rallye-Cup

Was den Suzuki Swift ZMX betrifft, so hat die Mannschaft von ZM-Racing den Wagen bestens vorbereitet, man kennt den Wagen, der sich zuletzt immer bewährt hat, genau. Vom Reglement her wurde lediglich ein Sicherheitstank eingebaut, welches Fahrwerk man verwenden wird, hängt von den äußeren Bedingungen ab.



Christoph Zellhofer ist auch Titelverteidiger im österreichischen Rallye-Cup. Hier sind 39 Nennungen eingegangen. An der Spitze der Konkurrenz zu finden sind diesmal die beiden Tschechen Pavel Valousek (Mitsubishi) und Jan Cerny. Der ehemalige 2WD-Europameister präsentiert in Freistadt erstmal einen allradangetriebenen Opel Corsa Prototyp, dazu kommen noch viele oberösterreichische Lokalmatadore, die immer zu beachten sind.