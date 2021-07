Strenge Kontrollen bei der Rallye Weiz

Morgen vor 557 Tagen war es das letzte Mal, dass ein völlig normaler Rallyetag mit Zuschauern und allem Drum und Dran stattgefunden hat. Eine schöne Zeit, in der bei der Jännerrallye 2019 in Freistadt noch kein Mensch mit Begriffen wie Covid, Inzidenz, FFP2, Astra Zeneca, Lockdown, Gurgeltest etc. etwas anfangen konnte. Morgen ab 19 Uhr also soll wieder so etwas wie Normalität einkehren, wenn bei der Opening Party zur Rallye Weiz 2021 und bei der Rallye selber am Freitag und Samstag erstmals nach der Pandemie bei einem Staatsmeisterschaftslauf wieder Zuschauer zugelassen sind. Unter strengen Auflagen freilich, weil das verdammte C-Wort und vor allem das nicht weniger verfluchte Virus selbst noch immer über allem schwebt und die Veranstalter des Events genauso wie dessen Besucher deshalb angehalten sind, strikt alles zu unternehmen, um die bestmögliche gesundheitliche Sicherheit zu gewährleisten.



Rallye-Weiz-Organisationschef Mario Klammer vertraut auf das Covid-Konzept: „Wir haben einen Plan ausgearbeitet, von dem wir keinen Millimeter abweichen werden. Das heißt unter anderem rigorose Kontrollen während der gesamten Veranstaltung.“



Im Klartext: Sowohl für Teilnehmer, Offizielle und auch für Zuseher gilt die 3G-Regel.

Der Ticketverkauf ist nur direkt beim Zugang zu den Actionpoints, beim Eingang zum Servicepark bzw. im Rallye-Headquarter möglich. Einen Vorverkauf gibt es nicht. Jeder Zuseher muss zumindest einmal an diesen Punkten vorweisen, ob er geimpft, getestet oder bereits genesen ist. Dann und nur dann gibt es ein Zutrittsband für die Veranstaltung.



Mario Klammer erklärt weiter: „Dadurch, dass sich die Rallye Weiz auf insgesamt zehn Gemeinden mit einer Gesamtdistanz von über 500 Kilometern und 160 Sonderprüfungskilometern ausdehnt, können wir die Einhaltung der Obergrenzen an zugelassenen Personen in den ausgewiesenen Zuseherzonen zusichern. Ich appelliere an alle, sich verantwortungsbewusst an die 3G-Regel zu halten und den Anweisungen des Veranstaltungspersonals unbedingt Folge zu leisten. Nur so können wir alle gemeinsam eine supertolle und schöne Rallye Weiz genießen.



Den Bänderverkauf für die Rallye Weiz 2021 und die heuer damit verbundene Überprüfung der 3G-Zugangsregeln wird übrigens wie schon in den letzten Jahren der Verein Zukunft dank dir (www.zukunft-dank-dir.at) übernehmen. Ein großer Teil der Einnahmen kommt dadurch wieder einem wohltätigen Zweck zugute. Obfrau und Vereinsgründerin Alexandra Neuhold: „Unser Verein mit 65 ehrenamtlichen Helfern realisiert soziale Projekte in Kenia. Diesmal verwenden wir das Geld für ein Nothaus für alleinstehende Mütter und Kinder, dass wir in Gongoni, einer kleinen Stadt in der kenianischen Küstenprovinz, errichten.“