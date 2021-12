Sebastien Ogier hat seiner ersten Kilometer im neuen Rally1-Auto von Toyota für die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2022 absolviert. Am Samstag (9. Dezember) fuhr der achtmalige Weltmeister bei Testfahrten in Frankreich zum ersten Mal den Toyota Yaris GR Hybrid.



Ursprünglich hatte Ogier schon Ende November zum ersten Mal das neue Auto von Toyota fahren sollen. Doch seinerzeit hatte das Team den Test nach einem Unfall von Teamkollege Elfyn Evans abbrechen müssen, da das Auto zu stark beschädigt war.



Der Franzose muss sich erst an die neuen Hybridsysteme gewöhnen und sich auf die Rallye Monte-Carlo (20. bis 23. Januar 2022) vorbereiten. Ogier hat bisher nur seinen Start bei dieser Rallye bestätigt. Er wird 2022 keine komplette Saison bestreiten, sondern sich den dritten Toyota mit dem Finnen Esapekka Lappi teilen.



Nach Toyota wird in der nächsten Woche voraussichtlich auch Hyundai noch einmal Testfahrten durchführen. Dort soll Thierry Neuville weiter Erfahrungen im i20 N Rally1 sammeln. Der Belgier war Anfang Dezember bei seinem ersten Test mit dem neuen Auto schwer verunfallt. Beifahrer Martijn Wydaeghe hatte sich dabei an der Schulter verletzt.