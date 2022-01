Weniger als eine Woche vor dem Start in die 50. Saison der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) bei der Rallye Monte-Carlo (20. bis 23. Januar) haben die drei Hersteller Toyota, Hyundai und M-Sport-Ford bei einer Veranstaltung im Hangar 7 am Flughafen Salzburg ihre neuen Rally1-Autos präsentiert.



In Anwesenheit von FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem wurden die endgültigen Versionen der neuen Boliden enthüllt, die erstmals in der Geschichte der WRC über einen Hybrid-Antrieb mit einer elektrischen Zusatzleistung von 100 Kilowatt (136 PS) verfügen.



Die Titelverteidiger von Toyota setzen beim GR Yaris auf das aus den Vorjahren bekannte Schwarz-weiß-rote Farbschema. Beim Toyota fällt mehr als bei den anderen Modellen auf, wie deutlich die Aerodynamik im Bereich des Hecks beschnitten wurde.



Auffällige Merkmale des Yaris sind die senkrecht stehenden Außenspiegel und ein Lufteinlass am hinteren Kotflügel. Für das Werksteam des japanischen Herstellers werden in diesem Jahr Elfyn Evans und Kalle Rovanperä bei allen 13 geplanten WRC-Läufen an den Start gehen. Ein drittes Auto teilen sich der amtierende Weltmeister Sebastien Ogier und Esapekka Lappi. Ein vierter Yaris wird für Nachwuchsmann Takamoto Katsuta eingesetzt.



Hyundai hatte den i20 N in dieser Woche bereits virtuell enthüllt, in Salzburg erblickte das neue Auto zum ersten Mal leibhaftig das Licht der Öffentlichkeit. Hyundai setzt bei der Lackierung wie Toyota auf Kontinuität, und auch sonst sind beim neuen Hyundai die unterschiede zum Vorjahresauto am wenigsten deutlich auszumachen.



Genau wie Toyota wird auch Hyundai mit zwei Stammfahrern und zwei wechselnden Piloten operieren. Thierry Neuville und Ott Tänak die komplette WRC-Saison 2022 bestreiten, wechseln sich im dritten Auto der junge Oliver Solberg und Routinier Dani Sordo ab.



Als einziger der drei Hersteller bringt M-Sport ein neues Fahrzeugmodell an den Start. Der Ford Puma löst den Fiesta ab. Erstmals gezeigt hatte M-Sport das Auto bereits im Sommer 2021, in Salzburg präsentierte das Team den neuen Boliden erstmals in der endgültigen Lackierung mit Sponsor Red Bull.



Bei der Rallye Monte-Carlo wird M-Sport gleich vier Autos einsetzten. Angeführt wird das Aufgebot von WRC-Rekordchampion Sebastien Loeb, der nach eineinhalb Jahren in die Rallye-WM zurückkehrt.



Ebenfalls für die Herstellerwertung nominiert sind beim Saisonauftakt Craig Breen und Adrien Fourmaux, die auch für die komplette Saison gesetzt ist. Den vierten M-Sport-Puma fährt Gus Greensmith.



"Der heutige Start in die neue Rally1-Ära ist ein sehr stolzer und bedeutender Moment für die FIA und die gesamte Rallye-Familie, und ich möchte dem WRC-Promoter zu einer großartigen Show zu Beginn der 50-jährigen Jubiläumssaison der Meisterschaft gratulieren", sagt FIA-Präsident Ben Sulayem.



"Neben der Hybridtechnologie, die eine neue dynamische Leistungsebene in Verbindung mit Sicherheitsverbesserungen hinzufügt, werden die Rally1-Autos 100 Prozent nachhaltigen Kraftstoff verwenden, und es wird auch daran gearbeitet, eine größere Nachhaltigkeit bei der Organisation jeder Runde der Serie zu erreichen", so Ben Sulayem weiter. "Ich freue mich auf eine spannende Saison!"