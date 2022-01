WRC Rallye Monte-Carlo 2022: 30 Minuten Zeitstrafe gegen 5 Teilnehmer!

30 Minuten Zeitstrafe für nicht weniger als fünf Teilnehmer der Rallye Monte-Carlo, Saisonauftakt der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2022: Zu diesem drastischen Urteil kamen die Sportkommissare am Samstagmorgen (22. Januar).



Grund für die harten Strafen waren vergleichbare Sicherheitsverstöße der Route-Note-Crews der Teilnehmer, die auch Schotter- oder Eisspione genannt werden. Besonders ärgerlich war die Strafe für Citroen-Pilot Stephane Lefebvre, der bis dahin die WRC2-Wertung angeführt hatte.



Neben dem Franzosen traf die Strafe auch Pierre Ragues, Elwis Chentre, Pierre Pergola, und Jean-Luc Morel, die ebenfalls mit Rally2-Autos in der WRC2 beziehungsweise WRC3 an der Rallye teilnehmen.



Festgestellt wurden die Verstöße der Eisspione bei der achten Wertungsprüfung "Val-de-Chalvagne / Entrevaux 2" am Freitag. Dort hatten die Crews ihre Fahrzeuge, mit denen sie vor der Durchfahrt der Teilnehmer die Strecke auf Eis oder andere Verunreinigungen untersuchen, zwischen der Ziellinie und der Zielkontrolle geparkt, um die WP als Zuschauer zu verfolgen.



Später wurden die Autos dann über die Rallyestrecke in Richtung Zielkontrolle gefahren. Allerdings hatten zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle Teilnehmer die WP beendet. Damit hätten die Crews eine Kollision mit Teilnehmern riskiert. Dementsprechend wurden dies als unsicheres Verhalten bewertet, das zu einer potenziell gefährlich Situation hätte führen können.



Für den früheren Citroen-Werksfahrer Lefebvre kam es kurz nach bekanntwerden der Strafe noch schlimmer. Bei der zehnten WP drehte er sich, schlug an einer Böschung an und beschädigte dabei die rechte Hinterradaufhängung seines Autos, womit eine Weiterfahrt ausgeschlossen scheint.