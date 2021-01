WRC: ServusTV sichert sich TV-Rechte

Exklusive Live-Lizenzrechte für den DACH-Raum

Der Salzburger Privatsender ServusTV wird neuer Partner der FIA World Rally Championship (WRC) im DACH-Raum und erwirbt die exklusiven Live-Lizenzrechte für alle Verbreitungswege (Satellit, Kabel, IPTV, Web und Mobile) bis einschließlich der Saison 2022.

Los geht es bereits am kommenden Wochenende, mit der Rallye Monte Carlo. Wer diese aus Österreich, Deutschland und der Schweiz also live mitansehen will, kann das also bei ServusTV tun - und das bekanntermaßen kostenlos. Ebenso die restlichen 11 für dieses Jahr geplanten Rennen der World Rally Championship. Die Übertragung der ikonischen "Monte" startet am 24.1. ab 12:00 Uhr über TV und Livestream. Es kommentiert Walter Zipser.



Mit diesem Schritt mausert sich ServusTV immer mehr zur Broadcaster-Hochburg für den Motorsport. David Morgenbesser, Bereichsleiter Sportrechte und Distribution dazu:

„ServusTV ist die neue Heimat für Motorsportfans in Österreich! Mit der Formel 1, der MotoGP und dem aktuellen Erwerb der Rallye-Weltmeisterschaft bieten wir die spektakulärsten und hochwertigsten Motorsportserien kostenlos im Free-TV".