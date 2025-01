Österreich-Premiere für Clio Rally3

Die Winterpause fällt für das Team Gassner Motorsport dieses Jahr extrem kurz aus: Bereits am Neujahrstag reisen Hermann Gassner und Hermann Gassner Jr. nach Freistadt in Oberösterreich zur legendären Jänner Rallye.

Die Winterpause fällt für das Team Gassner Motorsport dieses Jahr extrem kurz aus: Bereits am Neujahrstag reisen Hermann Gassner und Hermann Gassner Jr. nach Freistadt in Oberösterreich zur legendären Jänner Rallye.

Der Saisonauftakt der Österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft zählt zu den größten Motorsport-Events des Landes und begeistert jedes Jahr mit besonderen Highlights. Eine der Wertungsprüfungen führt 2025 sogar durch eine Halle – ein echtes Novum.



Hermann Gassner Sr. mit dem GR Yaris in der ORM2-Wertung



Eine weitere spannende Neuerung in diesem Jahr: Die neue Klasse ORM2, in der verschiedene Produktionswagen mit Allradantrieb gemeinsam gewertet werden. Erstmals punkteberechtigt ist auch der Toyota GR Yaris von Gassner Motorsport, pilotiert von Hermann Gassner und Natascha Vrga. Das Duo konnte bereits im letzten Jahr einen Klassensieg einfahren und geht mit großen Erwartungen an den Start. Hermann Gassner Sr. ist voller Vorfreude: „Die Jänner Rallye ist immer eine besondere Herausforderung, vor allem durch das wechselhafte Wetter. Doch genau das macht den Reiz dieser Veranstaltung aus.“



Österreich-Premiere für den Renault Clio Rally3



Eine weitere Sensation liefert Hermann Gassner Jr., der zusammen mit Co-Pilot Michael Wenzel den brandneuen Renault Clio Rally3 pilotiert. Dieses Allrad-getriebene Fahrzeug feiert in Freistadt seine Österreich-Premiere.



Für Gassner Jr. ist die Jänner Rallye eine ganz besondere Veranstaltung:

„2007 bin ich hier meine erste Rallye in Wertung gefahren. Seitdem hat sich viel verändert, aber das unberechenbare Wetter ist geblieben. Es ist immer eine Herausforderung, aber ich freue mich darauf – und noch mehr auf die Premiere unseres neuen Autos! Nach dem Podiumserfolg bei unserem letzten Weltmeisterschaftslauf hoffe ich, hier ähnlich gute Ergebnisse zu erzielen.“



VIP-Erlebnis mit Raffael Sulzinger



Auch Raffael Sulzinger ist mit von der Partie: Der Niederbayer steuert einen serienmäßigen Toyota GR Yaris als VIP-Fahrzeug für den Veranstalter. Noch gibt es freie Plätze für Mitfahrten – eine einzigartige Gelegenheit, die Jänner Rallye hautnah zu erleben!