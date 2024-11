ÖsterreicherInnen @ Porec & Lausitz

Die Rallye-Einsätze von Manfred Stohl sind selten geworden - und wenn sie stattfinden, haben sie mitunter den Charakter einer „geheimen Mission“ in fernen Ländern. Laut dem gewöhnlich gut sortierten Statistikportal ewrc-results.com ist Manfred Stohl zuletzt 2020 in einem Bewerb angetreten: Bei der polnischen Tor Modlin Rallyshow belegte er gemeinsam mit seiner Gattin Michaela Markl im Citroen C3 ERX die Plätze sechs und elf. Ansonsten muss man schon ins Jahr 2018 zurückblicken, in dem „Stohlito“ drei Rallyes in China absolviert hat, gemeinsam mit Peter Müller sowie Bernhard Ettel auf einem Mitsubishi Lancer Evo IX - bestes Ergebnis war Platz drei respektive der Klassensieg in der N4 bei der Baofeng Rally, für das Shanxi Huayu Rally Team…



Jetzt, erstmals seit vier Jahren also, scheint es Manfred Stohl wieder zu „jucken“. So startete der WM-Vierte der Saison 2006 am vergangenen Wochenende mit der Startnummer 555 bei der rumänischen Rally Valcchi - wieder mit Gattin Michaela, auf einem Opel Corsa Rally4. Und wurde als Gesamt-Elfter prompt Klassensieger der RC4.



Doch damit nicht genug - laut Nennliste entschied sich Stohl offenbar relativ kurzfristig für einen Start bei der kroatischen Rally Porec (2. und 3. November), in einem Citroen C3 Rally2, wieder gemeinsam mit Michaela Markl. Hier sind starke Kaliber wie etwa Rok Turk oder Antal Kovacs am Start. Und es sind dort noch weitere ÖsterreicherInnen dabei: Alfred Kramer junior gibt nach einer langwierigen Augenerkrankung das lang ersehnte Comeback, gemeinsam mit Jürgen Rausch auf einem Skoda Fabia Rally2 evo. Karin Cerny navigiert den Deutschen Wolfgang Irlacher in einem von Wurmbrand Racing eingesetzten Peugeot 208 Rally4. Ebenso am Start die Kärntner Legende Kurt Jabornig (Copilotin Sabine Pailer) auf Peugeot 205 GTI 1.9.



Als wäre das nicht schon ausreichend für ein actionreiches Rallye-Weekend (in Österreich steigt an diesem Wochenende auch das Race Of Austrian Champions in Greinbach) - auch bei der deutschen Lausitz Rallye (1. und 2. November) findet man prominente ÖsterreicherInnen in der Nennliste. Ilka Minor startet gemeinsam mit Henning Solberg, mit dem sie heuer die Norwegische Staatsmeisterschaft gewinnen konnte auf einem Skoda Fabia RS Rally2. Zudem navigiert Bernhard Ettel das deutsche Jungtalent Fabio Schwarz in einem Toyota Yaris GR Rally2. Und schließlich ist auch das Ehepaar Karl und Maria Rumpler auf einem Mitsubishi Lancer Evo V mit dabei.



Live Timing Rally Porec:

www.ewrc-results.com/results/87033-rally-porec-2024/



Live Timing Lausitz Rallye:

www.ewrc-results.com/results/85513-int-admv-lausitz-rallye-2024/



motorline.cc wird in einem gesammelten Bericht über die bevorstehenden Rallye-Aktivitäten der erwähnten ÖsterreicherInnen informieren.