Neu vorgestellt: Porsche Bank Shop

Von der Couch aus in 30 Min ein Auto leasen

Nicht zuletzt "dank" Corona hat die Digitalisierung in letzter Zeit gehörig Fahrt aufgenommen. Ohne Online-Shop braucht heute eigentlich niemand mehr versuchen, sich als Händler von irgendwas zu versuchen. Nun steigt auch die Porsche Bank ins digitale Shopping-Business ein.

In nur 30 Minuten ein Auto leasen, ohne das Haus zu verlassen. Das verspricht die Porsche Bank mit dem neuen Porsche Bank Shop. Der neue Vertriebskanal bietet Interessenten eine Auswahl an Jungwagen aus dem Fuhrpark der Porsche Bank (also ausnahmslos Autos der Konzernmarken), eine vollständig digitale Vertragsabwicklung und einen Onlineshop-Bonus in Höhe von EUR 1.500,-. Für diesen muss allerdings das Online-Paket abgeschlossen werden, das neben dem Restwert Leasing auch eine Vollkasko-Versicherung enthällt.



„Aktuell erleben wir einen enormen Zuwachs im Online-Handel. Als Marktführer im Bereich Auto-Finanzierung wollen wir auch unseren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit bieten, einfach, bequem und digital ein Fahrzeug zu leasen“, erklärt Hannes Maurer, CEO der Porsche Bank.



Für die sichere Vertragsabwicklung wird auf eine Video-Identifizierung und E-Signatur gesetzt. Die Auslieferung der Fahrzeuge erfolgt in der Anfangsphase über den Händlerbetrieb Porsche Inter Auto Salzburg und dauert sodann sechs bis acht Wochen. Eine Ausweitung auf weitere Standorte ist aber bereits in Planung.