80 Jahre: Jeep bringt Jubiläumsmodelle

80 Jahre: Jeep bringt Jubiläumsmodelle | 28.01.2021

Premiere für den neuen Jeep Compass

80 Jahre - und frischer und fitter denn je: Die Kultmarke Jeep feiert 2021 die ersten acht Jahrzehnte. In Europa wird deshalb Kunden und Fans das gesamte Jubiläums-Jahr über mit Aktionen und Veranstaltungen das Erbe und die Zukunft der Marke näher gebracht. Und ganz "nebenbei" beschert man uns vier "80th Anniversary"-Sondermodelle.

Die sind nicht nur eine Blech gewordene Hommage an die 80-jährige Geschichte von Jeep, "sie setzen auch die seit 1966 bestehende Tradition fort, Sondermodelle zu Jubiläen oder besonderen Erfolgen zu produzieren", so die Amerikaner mit inzwischen italienischer Mutter.

Sondermodelle „80th Anniversary"

Die Sondermodelle von Renegade, der als erster dran ist, und die von Compass, Wrangler und Gladiator, die im Frühjahr folgen, basieren auf der jeweils meistverkauften Ausstattungs-Version und bieten dem Hersteller zufolge neben der serienmäßigen Sicherheits- und Technologie-Ausstattung "auch ästhetische Schmankerl, die sie einzigartig machen". Also etwa "80th Anniversary"-Schriftzüge mit seidenmatten Granite Crystal-Akzenten, Stoffsitze mit Rautenmuster, graue Ziernähte und "80th Anniversary"-Logo, schwarze Hochglanz-Akzente im Innenraum und Logo-Abnäher an Sitzen und Fußmatten oder "80th Anniversary"-Leichtmetallräder.



Vorschau auf den neuen Compass

Die Sonderedition ist zugleich auch ein konkreter Ausblick auf den rundum erneuerten Jeep Compass, dessen weitere Versionen erst später in diesem Jahr vorgestellt werden. Neben seinem aufgefrischten Design und dem komplett renovierten Innenraum soll er Benzin-, Diesel- und Plug-in-Hybrid-Antriebe und einer Reihe neuer Technologie-Inhalte bieten, heißt es bei Jeep. Und: "Neue Sicherheits-Systeme werden sowohl das Fahrverhalten auf der Straße als auch die bekannten 4x4-Fähigkeiten von Jeep verbessern."



Events und mehr

Detailinfos zu den einzelnen Modellen im O-Ton:

Wie alle Sondermodelle zum 80. Jubiläum der Marke ist auch der Jeep Renegade "80th Anniversary" äußerlich an den seidenmatt glänzenden Granite Crystal-Akzenten im ikonischen Seven Slot-Frontgrill, 18 Zoll großen Leichtmetallrädern und der „80th Anniversary“-Plakette, abgedunkelten hinteren Fenstern und dem LED-Leuchten-Paket mit LED-Tagfahrlicht, -Scheinwerfern, -Nebelscheinwerfern und -Rückleuchten zu erkennen.Der Innenraum gefällt mit dunkelgrauen Stoffsitzen mit Rautenmuster (auf Wunsch schwarze Lederbezüge1) und grauen Ziernähten sowie „80th Anniversary“-Plakette, dazu einem schwarzen Dachhimmel und Velours-Fußmatten mit „80th Anniversary“-Abnäher.Eine „Since 1941“-Grafik begrüßt beim Start „80th Anniversary“-Fahrer auf dem 21,3 Zentimeter großen Touchscreen des Uconnect-Infotainment-Systems, das außerdem GPS-Navigation, Apple CarPlay und Android Auto3, DAB-Radio und Uconnect-Dienste bietet.Zu den fortschrittlichen Sicherheitsmerkmalen für den Renegade "80th Anniversary" gehören die adaptive Cruise Control, der Totwinkel-Assistent mit hinterer Querbewegungs-Erkennung, das Auffahrwarnsystem ‚Forward Collision Warning Plus‘, der Spurhalteassistent ‚Lane Sense‘ und die Verkehrszeichenerkennung, Parksensoren vorne und hinten sowie der Müdigkeitswarner.Alle für den Renegade „80th Anniversary“ erhältlichen Benzin-, Diesel- und Plug-in-Hybrid-Antriebe erfüllen die Euro 6D Final Norm. Benzin-Turbomotoren stehen mit wahlweise drei Zylindern und einem Liter Hubraum oder vier Zylindern und 1,3 Litern Hubraum zur Wahl. Der 1.0 T-GDI leitet bis zu 88 kW (120 PS) und 190 Newtonmeter Drehmoment in ein Sechsgang-Schaltgetriebe, der 1.3 T-GDI gibt seine bis zu 110 kW (150 PS) und 270 Newtonmeter über ein Doppelkupplungsgetriebe an die Vorderräder weiter.Ebenfalls mit Vorderradantrieb kommt der 1,6 Liter große MultiJet II Turbodieselmotor mit 97 kW (130 PS) bei 3.750 Umdrehungen pro Minute und 320 Newtonmetern Drehmoment bei 1.500 Umdrehungen pro Minute. Er ist mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe kombiniert. Im Vergleich zum 1.6 MultiJet II voriger Modelljahre leistet der Vierzylinder 7,5 kW (10 PS) mehr.Der Plug-in-Hybrid-Antrieb des Renegade 4xe „80th Anniversary“ arbeitet mit einem 1,3 Liter großen Vierzylinder-Turbobenziner mit 142 kW (190 PS) und 270 Newtonmetern, einem Sechsgang-Automatikgetriebe und einem Elektromotor zusammen. Bei diesem Jeep eAWD genannten Vierradantrieb versorgt der Benzinmotor die Vorder-, der Elektromotor die Hinterräder mit Drehmoment.Der neue Jeep Gladiator "80th Anniversary" steht auf 18 Zoll großen Leichtmetallrädern mit Granite Crystal-Akzenten und ist außerdem am Kühlergrill sowie Einfassungen für Nebelscheinwerfer und Scheinwerfer in Neutralgrau-Metallic, Hardtop und Kotflügel in Wagenfarbe und Jubiläums-Emblemen erkennbar. Eine robuste Beschichtung der Ladefläche und seitliche Trittbretter sorgen für Funktionalität und vervollständigen die außergewöhnliche Optik dieses Sondermodells.Im Innenraum bietet die Sonderserie schwarze Ledersitze1 mit grauen Ziernähten und „80th Anniversary-Plakette“, zusätzlich zur ohnehin schon großzügigen Innenausstattung. Zu den serienmäßigen Technologie- und Sicherheitsmerkmalen gehören ein Alpine-Audiosystem mit neun Lautsprechern und einem 552 Watt starken Subwoofer, das Uconnect 8.4 NAV-System mit 21,3 Zentimeter großem Touchscreen, Apple CarPlay und Android Auto3, Totwinkel-Assistent mit hinterer Querbewegungs-Erkennung und Keyless Enter 'N Go™. „80th Anniversary“ Fußmatten und ein Premium-Innenhimmel gehören ebenfalls zur Serienausstattung.Den Gladiator "80th Anniversary", der im Frühjahr bei den Jeep-Händlern eintrifft, treibt ein drei Liter großer MultiJet-V6-Turbodieselmotor mit 197 kW (264 PS) Leistung und 600 Newtonmetern Drehmoment an, der mit einem Achtgang-Automatikgetriebe verbunden ist.Wenn nicht er, dann wer? Auch der kultige Jeep Wrangler ist als Sondermodell "80th Anniversary" zu haben, das sich mit den typischen "80th Anniversary"-Designelementen wie Kühlergrill, Scheinwerfer- und Nebelscheinwerfereinfassungen in Neutralgrau Metallic und spezifischen, 18 Zoll großen Leichtmetallrädern mit Granite Crystal-Akzenten zu erkennen gibt. Voll-LED-Scheinwerfer, ein Hardtop in Wagenfarbe und die "80th Anniversary"-Plakette im Bereich der vorderen Kotflügel markieren die Exklusivität dieses Sondermodells als Hommage an acht Jahrzehnte Jeep-Legende.Im Innenraum bietet das Jubiläums-Sondermodell schwarze Ledersitze1 und Lederlenkrad mit grauen Kontrast-Nähten sowie die „80th Anniversary“-Plakette und -Fußmatten. Zu den serienmäßigen Technologie- und Sicherheitsmerkmalen gehören ein Alpine-Audiosystem mit neun Lautsprechern und einem 552 Watt starken Subwoofer, das Uconnect 8.4 NAV-System mit 21,3 Zentimeter großem Touchscreen, Apple CarPlay und Android Auto3, ein 17,8 Zentimeter großes TFT-Zentraldisplay, ein Alpine-Audiosystem mit neun Lautsprechern und einem 552 Watt starken Subwoofer. Zur serienmäßigen Sicherheitsausstattung gehören Totwinkel-Assistent mit hinterer Querbewegungs-Erkennung, Rückfahrkamera, Parksensoren vorne und hinten, Keyless Enter 'N Go™ und elektrisch verstellbare Außenspiegel.Der Wrangler "80th Anniversary" wird in Europa im Frühjahr mit einem Zweiliter-Vierzylinder-Hightech- Turbobenzinmotor mit 203 kW (272 PS) Leistung und 400 Newtonmetern Drehmoment erhältlich sein. Der Motor arbeitet mit einem Achtgang-Automatikgetriebe zusammen. Bei der Plug-in-Hybrid-Version Wrangler 4xe "80th Anniversary" ist zusätzlich ein Elektroantrieb integriert.Der Jeep Wrangler 4xe ist der leistungsstärkste Wrangler der Jeep-Geschichte. Seine Systemleistung von 280 kW (380 PS) resultiert aus zwei Elektromotoren, einem Hochspannungsbatterie-Paket, einem Turbo-Benzinmotor mit zwei Litern Hubraum und einem Achtgang-Automatikgetriebe.Dieser fortschrittlichste Antriebsstrang in der Jeep-Ikone optimiert Effizienz und CO2-Emissionen und bietet die Möglichkeit, bis zu 50 Kilometer* im vollelektrischen Modus zu fahren. Der elektrische Antriebsstrang ist zudem perfekt in das 4x4-System integriert und steigert die Offroad-Performance des Jeep Wrangler.Für 2021 wurde der Jeep Wrangler noch effizienter und sicherer. Dank des Euro 6D-Final-konformen Zweiliter-Benzinmotors und der Frontkamera für (serienmäßig beim Rubicon, auf Wunsch bei Sahara und 80th Anniversary) überzeugt er nach wie vor in allen Einsatzbereichen von der City über die Langstrecke bis hin zum Offroad-Abenteuer. Neu für die Version Rubicon sind Kotflügel, Hardtop und auf Wunsch erhältliche Halbtüren in Wagenfarbe (Halbtüren auch für Sahara).Der neue Compass gefällt mit seinem aufgefrischten Karosseriedesign. Die erste Version des neuen Jeep Compass für den europäischen Markt wird die Sonderedition "80th Anniversary" sein. Auch dieses Flaggschiff der "80th Anniversary"-Sondermodelle von Jeep ist an den typischen Designmerkmalen wie zum Beispiel den Jubiläums-Emblemen und den spezifischen 18 Zoll großen Leichtmetallrädern erkennbar. Von Frühling an wird der neue Compass „80th Anniversary“ bei den Händlern in Europa verfügbar sein.Neben seinem aufgefrischten Design und dem komplett renovierten Innenraum wird der neue Compass je nach Markt eine Auswahl aus Benzin-, Diesel- und Plug-in-Hybrid-Antrieben sowie einer Reihe neuer Technologie-Inhalte bieten. Neue Sicherheits-Systeme werden sowohl das Fahrverhalten auf der Straße als auch die bekannten 4x4-Fähigkeiten von Jeep verbessern.