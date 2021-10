Der neue Range Rover basiert auf der MLA-Flex-Plattform von Land Rover, wobei die Käufer zwischen Varianten mit kurzem und langem Radstand wählen können. Je nach Ausstattungsniveau und Vorliebe des Käufers sind vier-, fünf- oder siebensitzige Konfigurationen möglich.



Das Design des neuen Range Rover entwickelt das bewährte Erscheinungsbild des Modells weiter, vereinfacht es aber auf die elementaren Aspekte des Looks. Das Endergebnis wirkt besonders glatt, was vor allem auch an vielen kleinen Details wie den besonders kleinen Spaltmaßen oder abgerundeten Türkanten liegt, die fließend in das Glas übergehen, und ihm so "nebenbei" einen für ein so großes Auto durchaus eindrucksvollen Luftwiderstandsbeiwert von nur 0,30 bescheren.

Der neue Range Rover verfügt serienmäßig über Allradlenkung, die ihm den kleinsten Wendekreis des aktuellen Range-Rover-Portfolios beschert (unter 11 Meter) und eine adaptive Luftfederung samt neuer Fünflenker-Hinterachse, die eHorizon-Navigationsdaten nutzt, um die Straße vor einem einzuschätzen und das Fahrwerk entsprechend abzustimmen. Der Wankneigungsausgleich Dynamic Response Pro reduziert laut LR zudem Karosseriebewegungen und optimiert auf diese Weise sowohl Fahrkomfort als auch Agilität.

Das Motorenlineup ist breit gefächert: Unter der langen, glatten Haube warten 48-Volt-Mildhybride aus der Ingenium Familie als Benziner oder Diesel ebenso wie neue und reichweitenverlängerte Plug-in Hybrid Sechszylindern oder ein ebenso neuer Twinturbo-V8-Benziner mit 530 PS und maximal 750 Nm (0-100: 4,6 Sekunden). 2024 soll zudem ein vollelektrischer Range Rover folgen. Hier ein paar technische Details:



Plug-in Hybride:

- P440e, 3.0 Liter Sechszylinder-Benziner, PHEV, 324 kW (440 PS), 620 Nm bei 1500-5000/min (bestellbar Anfang 2022)

- P510e, 3.0 Liter Sechszylinder-Benziner, PHEV, 375 kW (510 PS), 700 Nm bei 1500-5000/min (bestellbar Anfang 2022)



Benziner

- P400, 3.0 Liter Sechszylinder, MHEV, 294 kW (400 PS), 550 Nm bei 2000-5000/min

- P530, 4.4 Liter V8, 390 kW (530 PS), 750 Nm bei 1800-4600/min



Diesel

- D250, 3.0 Liter Sechszylinder, MHEV, 183 kW (249 PS), 600 Nm bei 1250-2250/min

- D300, 3.0 Liter Sechszylinder, MHEV, 221 kW (300 PS), 650 Nm bei 1500-2500/min

- D350, 3.0 Liter Sechszylinder, MHEV, 258 kW (350 PS), 700 Nm bei 1500-3000/min



Die neuen PHEV des Range Rover kombinieren die feinen Reihensechszylinder-Benziner mit einem ins Getriebe integrierten, 105 kW (143 PS) starken Elektromotor und einem Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazita?t von 38,2 kWh, von der 31,8 kWh effektiv nutzbar sind. Damit ist der neue Range Rover als PHEV nach WLTP-Messung bis zu 100 Kilometer rein elektrisch unterwegs, was einer Alltagsreichweite von zirka 80 Kilometern entspricht, und kommt auf kombinierte CO2-Emissionen von weniger als 30 g/km. Ebenfalls fein: die Ansteck-Rangies unterstützen 50-kW-Gleichstrom-Schnellladen. Bis zu 80 Prozent Ladekapazität gelangt so in weniger als einer Stunde in die Akkus - ein Top-Wert in der Klasse.

Innen blickt der Fahrer auf ein digitales 13,7-Zoll-Kombiinstrument. In der Mittelkonsole befindet sich ein 13,1-Zoll-Touchscreen-Infotainment-Bildschirm, der bei der Bedienung der Software ein haptisches Feedback gibt. Die Fondpassagiere können sich über zwei 11,4-Zoll-Entertainment-Displays freuen, die an den Vordersitzlehnen befestigt sind. Auf den Rücksitzen der Executive Class befindet sich zudem ein 8,0-Zoll-Touchscreen in der Mittelarmlehne. Und weil nicht nur das Auge von der Luxuriösität des neuen Range Rovers überzeugt werden muss, sondern auch das Ohr, wartet auf Wunsch das Meridian Signature Sound System mit 35 Lautsprechern und 1.600 Watt Leistung in der Autobiography-Ausstattung, das über eine aktive Geräuschunterdrückung verfügt, die den Innenraum leiser macht. Land Rover baut sogar ein Paar 20-Watt-Lautsprecher in die vier Kopfstützen ein, um einen ähnlichen Effekt wie bei der Verwendung von High-End-Kopfhörern zu erzielen, so Land Rover. Quasi schon "selbstverständlich": Die eingebaute Amazon-Alexa-Steuerung, mit der nicht nur Musik, Navigation und Co, sondern auch die Smart-Home-Geräte zu Hause gesteuert werden können.