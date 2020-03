Genf-Absage: So sieht es hinter den Kulissen aus

Genf-Absage: So sieht es hinter den Kulissen aus | 03.03.2020

Trauriger Anblick

Eigentlich sollte am Dienstag der erste Pressetag in Genf über die Bühne gehen, stattdessen wird eifrig abgebaut. Wir haben uns in den Messehallen umgesehen.

