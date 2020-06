Seat Ateca Facelift vorgestellt

Seat Ateca Facelift vorgestellt | 15.06.2020

Das Erfolgsmodell wird innen und außen aufgefrischt

Frisches Design, neue Motoren, mehr Vernetzung und die zusätzliche Ausstattungslinie Xperience mit hemdsärmeligem Look sorgen für eine Menge Neues beim Seat Ateca.

Seit der Ateca 2016 eingeführt wurde, entwickelte er sich in Windeseile zum echten Bestseller für die Spanier - was für interessierte Kunden erst einmal recht lange Wartezeiten bedeutete. Nun, 2020, wird der Kompakt-SUV aufgefrischt. Und das gründlich. Zum einen wird das Antriebsangebot überarbeitet. Los geht es hier jetzt mit einem Turbo-Dreizylinder mit 110 PS, der seine Kraft verwaltet durch ein manuelles Sechsganggetriebe ausnahmslos an die Vorderräder weitergibt. Darüber rangiert ein 1,5 Liter Vierzylinder, ebenfalls zwangsbeatmet, der entweder mit DSG oder auch mit manueller Schaltbox geordert werden kann. Ganz oben in der Nahrungskette steht sodann der bekannte 2,0 Liter Turbo mit 190 PS; exklusiv mit Allrad und DSG. In der Diesel-Ecke musste der 1,6 Liter Vierzylinder seinem moderneren Bruder mit nunmehr wieder zwei Litern Hubraum weichen. Er ist wahlweise mit 115 oder 150 PS zu haben und kann sowohl mit manuellem Getriebe, als auch DSG kombiniert werden. Allrad ist aber auch hier dem stärkeren Modell vorbehalten.



Im Innenraum warten aufgewertete Materialien bei Türverkleidungen, Sitzen und dem Lenkrad sowie matte Einfassungen für die Lüftungsdüsen, den Schalthebel und das Infotainment-System, das wahlweise mit 8,25 oder 9,2 Zoll Display erhältlich ist und mit Seats neuer Sprachsteuerung daherkommt (aktivierbar über den Sprachbefehl „Hola, hola“).



Zudem kann die Ambientebeleuchtung nun in unterschiedlichen Farben leuchten, während bei Dunkelheit ein freundliches Hola! auf die Fahrbahn neben dem Auto projiziert wird, wenn man es aufschließt. Die größte Neuheit ist aber wohl der 10,25 Zoll große LCD-Screen, der die konventionellen Rundinstrumente hinterm Lenkrad verdrängt. Ein weiteres Zeichen einkehrender Moderne: beleuchtete USB-C-Anschlüsse.



Außen warten neu gestaltete Front- und Heckschürzen, die den Wagen nicht nur an die aktuelle Design-Sprache anpassen, sondern bei der Gelegenheit auch gleich stolze 18 mm länger machen: er misst nun 4.381 mm. Seine ursprüngliche Breite (1.841 mm) und Höhe (1.615 mm) behält der Ateca bei.



Zudem bekommt der Ateca mit dem Facelift eine neue Ausstattungslinie dazu, die auch auf den Bildern zu sehen ist: XPERIENCE. Sie soll mit ihren schwarzen Stoßfängern,

Seitenschwellern und Radkästen, sowie den Profilleisten im Alu-Look den Offroad-Charakter des Kraxlers betonen.



Der neue SEAT Ateca wird in Österreich ab Juli bestellbar sein, die Markteinführung ist für September 2020 geplant. Preislich orientiert sich der neue SEAT Ateca ausstattungsbereinigt am Vorgängermodell. Detaillierte Informationen zu Serienausstattungen sowie zu den erhältlichen Motorisierungen und Preisen folgen mit dem Bestellstart.