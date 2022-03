Aus für den Nissan GT-R

Der Nissan GT-R R35 wurde zwar bereits 2007 auf den Markt gebracht, gilt aber immer noch als einer der leistungsfähigsten Supersportwagen der Welt. Und obgleich ein Nachfolger noch nicht in Sicht, beziehungsweise ganz an und für sich fraglich ist, heißt es wohl nun doch endgültig Abschied zu nehmen von Godzilla, wie er in der "Szene" liebevoll genannt wird. Nach der Entscheidung von Nissan Australien, den GT-R im Land Down Under aufgrund strengerer Crash-Vorschriften einzustellen, scheint sich nun nämlich auch Europa von dem Performance-Fahrzeug ein für allemal zu verabschieden; wegen der immer strenger werdenden Emissions-Vorschriften.



Wie die Kollegen von Autoblog.nl berichten, verschwindet der Supersportler still-klammheimlich in immer mehr europäischen Ländern von den Webseiten und Preislisten. Während man also beispielsweise in Deutschland auf der Website noch alle Details zum Auto durchstöbern und den Marketing-Texten schwelgen kann, findet sich weit und breit keine Preisliste mehr. Ein ganz ähnliches Bild stellt sich in den Niederlanden, Italien und Spanien dar. Mehr noch: Für diese Märkte wurde wohl bereits ganz offiziell bestätigt, dass der Wagen nicht mehr angeboten wird und dass das auch für den Rest Europas gilt, bzw. bald gelten wird. Wir haben Nissan Österreich dazu um Info gebeten, warten aber noch auf die Antwort.



Fest steht, dass es nie - und vor allem in letzter Zeit - nicht gerade leicht war, noch einen neuen Nissan GT-R an den Mann oder die Frau zu bringen. Vor allem hier in Österreich. NoVA und Co. sei "Dank" lag der Startpreis schon im Sommer 2021 immerhin bei stolzen 152.363,- Euro. Für den Nismo (siehe Bild) waren es gar 304.383,- Euro. Und dank der letzten "Anpassungen" zur NoVA-Berechnung ist die ganze Sache 2022 sicher kaum günstiger geworden. Da wird die potenzielle Käuferschicht schon recht dünn ... vor allem für ein am Ende dann nun einmal doch rund 15 Jahre altes Auto.