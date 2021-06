An diesem Punkt aber erkannte Lamborghini, dass die Positionierung des Motors vor der Fahrgastzelle physikalisch nicht optimal ist. Mit seinem nächsten Auto also, dem Miura (1966), brach er sämtliche bis dahin gültigen Regeln: Motor und Getriebe wurden bis zu den letzten Ausgaben des Miura SV in einem Guss geformt, das 4,0-l-V12-Antriebsaggregat im sogenannten P400 wurde quer in der Fahrzeugmitte hinten montiert. Gemeinsam mit dem noch heute umwerfenden Design war so eine absolute Legende geboren: Das schnellste Serienfahrzeug zur damaligen Zeit mit 370 PS Leistung, einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 6,7 s und einer Höchstgeschwindigkeit von 285 km/h. Das Mittelmotor-Layout des Miura setzte zudem neue Maßstäbe für Lamborghini sowie andere Marken im Hochleistungssektor.



Vom ersten Prototyp an kam der Sound des V12 einer Symphonie gleich, wobei der Fahrer im Miura ganz nah am Orchester sitzt. Die 12 Zylinder müssen perfekt untereinander (ab)gestimmt sein: 12 herausragende Violinen unter der Leitung des fähigsten Dirigenten und das Ergebnis meisterhafter Forschung und Entwicklung sowie technischer Glanzleistungen. Das Crescendo – die mit jedem Hochschalten anschwellende Frequenz – steigert die sinnliche und körperliche Anziehungskraft des V12 ins Unermessliche.