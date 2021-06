Der GTI ist wieder da

VW Polo mit rotem Streifen

Im 207 PS starken VW Polo GTI ist erstmals auch teilautomatisiertes Fahren möglich, auch "always on" gehört jetzt dazu. Wir freuen uns mehr an der serienmäßigen Differenzialsperre XDS für flotten Kurvenspaß