Der Seat Ibiza ist und bleibt das beliebteste Modell der Spanier. In Österreich ist der Kleine derzeit auf Platz 5 der Neuzulassungen zu finden. Mit gleicher Basis, aber anderem Look geht der Arona auf Kundenfang. Das macht er sichtlich gut: Platz 7 in der Ö-Statistik im 1. Quartal 2021. „Never change a winning team“ gilt in der Automobilbranche aber nicht wirklich: Um up to date zu bleiben, wurden die beiden so aufgefrischt, dass sie auch in den nächsten Jahren noch eine gute Figur machen.



LED serienmäßig, größeres Infotainment

Der Kleinwagen-Klassiker Ibiza strahlt nun serienmäßig mit LED-Technologie in die Welt. Frische Leichtmetallräder bis 18 Zoll fallen ebenso auf wie der Schriftzug am Heck: „Ibiza“ ist nun in geschwungener Handschrift dort platziert. Das Seat-Logo selbst funkelt ab sofort in zweifarbigem Chrom. Innen wirkt der Ibiza mit dem Softtouch-Armaturenbrett gleich um einiges wertiger, dazu trägt auch das größere Infotainment-Display bei. Seat spricht von teilweise 20 Prozent Wachstum mit einem maximal 9,2 Zoll großen Screen.

Vollumfängliche Vernetzung ist den Käufern heute wichtig, dem wird mit dem Wireless-Full-Link-System entsprochen. Android Auto und Apple CarPlay? Eh klar! Aus den größeren Brüdern ist die Sprachsteuerung bekannt, die mit dem spanischen „Hola, Hola“ aktiviert wird. Mit der dazugehörigen Seat Connect-App können bestimmte Daten auch aus der Ferne abgefragt werden, auch die Routenplanung ist so schon vorab möglich. Ein Soundsystem von beats audio gehört zu den neuen Optionen für Muiskfans.

Beim Thema Sicherheit hat Seat ebenso aufgestockt. Im Ibiza kann man per Travel Assist halbautonom unterwegs sein, dazu kommen Lane Assist, Distanzregelung ACC, Spurwechselassistent Blind-Spot-Sensor, Verkehrszeichenerkennung und Fernlichtassistent. Unter der Haube sind keine News zu finden, brav verrichten Benziner zwischen 80 und 150 PS ihren Dienst, auch die Erdgasversionen bleibt im Angebot. Ach ja: Neue Farben runden das Angebot ab, Saphir-Blau und Asphalt-Blau.



Der Arona wird rugged

Die oben beschriebenen Änderungen treffen nahezu vollumfänglich auch auf den Arona zu, es gibt also Voll-LEDs, das neue Logo, den handschriftlichen Schriftzug hinten und fesche Aluräder. Doch während manch Assistenz für den Ibiza ganz neu ist, wurde sie beim Arona schlicht verbessert. Den Parkassistenten, der automatisch einparkt, gibt es nur für den Arona. Kommt Seat auf das Cockpit zu sprechen, fallen weitere Neuheiten auf, so wird neben dem aufgeschäumten Armaturenbrett auch ein Nappa-Lenkrad erwähnt.

Highlight beim Arona: Aus der Ausstattung Xcellence wird Xperience, damit folgt ein Plus an Robustheit im Look, im Marketingsprech „rugged“ genannt. Hierbei helfen nicht zuletzt die neuen Nebelscheinwerfer an der Front, neu gestaltete Stoßfänger und eine neue Heckschürze mit Diffusor-Optik.

Auch für den Arona ist Erdgas eine Option, die Leistung der Benziner rangiert zwischen 90 und 150 PS.



Für Ibiza und Arona gilt: Ab Juli in Österreich, Preise ab Ende Mai.