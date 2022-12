Faithless-Sänger zu Weihnachten verstorben

In der Nacht vom 23. auf den 24. Dezember verstarb der britische Rapper, Sänger und Songwriter, der vor allem durch seine Präsenz in der Band Faithless Eindruck in der Musikwelt hinterlassen hat, in London. Allein mit seiner Stimme konnte er Fans unterschiedlicher Genres vereinen und selbst wer keine Techno-Hits mochte, konnte in den 1990ern zu "Insomnia" tanzen. Maxi Jazz, 1957 in Brixton geboren, machte es möglich.



Was uns auf dem Dancefloor damals noch nicht bewusst war: Der coole Mann war nicht nur Fußball- (Lieblingsclub: Crystal Palace, London) sondern auch großer Autofan, besaß etwa einen Subaru Impreza P1, einen Ford Escort Mk2 RS2000, einen Ford Sierra Cosworth und einen Ford Fiesta Zetec S. Auch die schräge britische Marke Marcos hatte es ihm angetan, ein LM500 R aus den 1990ern war in seinem Besitz. In einem Podcast (Fuelling Around) verriet Maxi Jazz, dass er bis dato nur ein Auto wieder verkauft hatte – selbst das bereute er später.



Auch nach einem Autounfall wurden Rennen gefahren

Mr. Jazz beließ es aber nicht beim Sammeln, Bewundern oder bei gemütlichen Ausfahrten: Bei ein paar Rennen des Porsche Carrera Cup Great Britain fuhr er 2006 und 2007 als Gastfahrer einen Porsche 997 GT3 Cup. In einer Ginetta – ebenfalls ein britisches Unternehmen – wurde er 2005 ebenso Rennen fahren gesehen. Und das, obwohl er 2001 (zur Zeit des Albums "Outrospective also) in einen schweren Autounfall verwickelt war. Wer sich auf Instagram umsieht, wird bemerken, dass Rennen auch passiv eine Leidenschaft waren: Stolz posiert er einmal zum Beispiel mit dem Formel-1-Flitzer von Red Bull Racing.



Mit dem Video zu Insomnia wünschen wir euch weiterhin tolle Weihnachtsferien! Wer mit der Band nach wie vor in Kontakt bleiben will, findet hier den Facebook-Auftritt von Faithless.