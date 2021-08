Ideen für einen Roadtrip durch Deutschland

Bild von Brigitte makes custom works from your photos, thanks a lot auf Pixabay

Wer sein Auto liebt, der wird damit nicht zwangsläufig nur von A nach B fahren. Denn oft ist der Weg das Ziel und es macht einfach Spaß, mit seinem Auto über schöne Landstraßen oder eine freie Autobahn zu fahren. Doch als Autofanatiker kennt man irgendwann die Straßen in der Umgebung, deshalb braucht ein längerer Roadtrip üblicherweise ein Ziel. Vielleicht möchte man mit Freunden ein paar hundert Kilometer fahren, um einen alten Bekannten für ein paar Stunden zu besuchen? Doch auch die Fahrt zu einem Konzert oder einer Sportveranstaltung kann natürlich zu einem tollen Roadtrip mit Freunden werden. Denn auch wenn das Ereignis vor Ort das Highlight des Trips ist, macht es oft erst die gemeinsame Fahrt mit Freunden in einem schönen Auto zu einem richtigen Erlebnis. Doch was sind eigentlich gute Ziele für einen Roadtrip? In diesem Artikel wollen wir einige Vorschläge dafür machen.

Einen Roadtrip zu einem Auswärtsspiel machen

Wer einen Lieblingsverein in der Bundesliga hat, der möchte natürlich auch gelegentlich ein Spiel seiner Mannschaft sehen. Und gerade ein Auswärtsspiel ist dann sehr gut geeignet, um das Auto mit ein paar weiteren Fußballfans aus dem Freundeskreis zu füllen und zu einem Spiel der eigenen Mannschaft zu fahren. Da wirkt es sich übrigens auch positiv aus, dass der DFB die Spielzeiten für die Spiele der 1. und 2. Bundesliga optimiert hat. So können Fans die Spiele noch besser verfolgen und es ist leichter möglich, die Spiele auch mit einer längeren Anreise zu besuchen. Diese Webseite informiert im Detail über die Veränderungen in den oberen deutschen Ligen und gibt Fans wertvolle Informationen.

Per Roadtrip zu einem Motorsport-Event

In ganz Deutschland gibt es Motorsport-Events von unterschiedlichen Veranstaltern. Anfang Oktober gibt es beispielsweise ein Rennen der DTM auf dem Hockenheimring. Dieses wird definitiv ein Highlight für Fans von Motorsport sein. Und im Vergleich zu anderen Events aus dem Bereich Motorsport sind auch die Tickets für das Wochenende recht erschwinglich. Wer also im Herbst einen Roadtrip machen möchte, der sollte über einen Besuch bei der DTM auf den Hockenheimring nachdenken. Allerdings gibt es natürlich auch noch viele weitere Motorsport-Events in Deutschland, die ebenso einen Besuch wert sind.

Ein gutes Restaurant besuchen

Bei manchen Roadtrips braucht es nicht einmal ein richtiges Ziel. Da kann es dann schon ausreichen, wenn man sich ein schönes Restaurant in einer fremden Stadt raussucht. Möglicherweise hat man einmal von einem Geheimtipp gehört, der allerdings ein gutes Stück entfernt ist. Dann ist das möglicherweise genau das richtige Reiseziel für einen Roadtrip. Denn am Ende ist und bleibt der Weg das Ziel und es geht primär darum, gemeinsam eine gute Zeit mit Freunden zu haben. Übrigens kann man bei dieser Gelegenheit darüber nachdenken, ob man sich möglicherweise ein Auto mieten möchte. Denn man fährt relativ viele Kilometer in kurzer Zeit und hat außerdem die Chance, für einen erschwinglichen Preis ein schnelleres oder bequemeres Auto zu fahren. Denn gerade bei einer kurzen Miete fällt der Mehrpreis für ein größeres Auto gar nicht so stark ins Gewicht, weshalb das durchaus eine sinnvolle Möglichkeit für einen Roadtrip mit Freunden sein kann.