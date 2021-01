Um keine Zweifel aufkommen zu lassen: Ich habe verstanden. Wink mit dem Zaunpfahl angekommen. Klar wusste man bei Mazda, dass wir Schmierfinken über das ewige Rot der Testautos schon ein wenig die Nase rümpfen, so schön die Farbe auch sein mag. Deshalb bringen sie die "100 Years"-Sonderedition in einem atemberaubend schönen schmelzigen Weiß, nur um im Inneren das Rot ein fulminantes - um nicht zu sagen: brachiales - Comeback feiern zu lassen.



Üppig von der Basis weg

Kein Comeback, sondern eher eine Fortsetzung des Erfolgslaufs soll das Update des CX-3 hinlegen, indem es den Rivalen in der heiß umfehdeten Kompakt-SUV-Klasse mit deutlicher Aufwertung schon ab dem Basismodell die Schneid abkauft. Serienmäßig sind zum Beispiel Klimaautomatik, 16-Zöller, 7-Zoll-Display, Wireless Apple Car Play, Tempomat, Berganfahrhilfe, Notbremsassistent mit Fußgängererkennung und G-Vectoring für die dynamische Kurvenfahrt. Wie von Mazda gewohnt, verzichten die Hiroshimannen auf Downsizing und Elektrifizierung, sondern setzen stattdessen auf Zylinderabschaltung und "Rightsizing", um Verbrauchs- und Abgaswerte zu drücken. Ein effizienter Vierzylinderbenziner, zwei Getriebe- und vier Ausstattungen plus die limitierte "100 Years"-Sonderedition sollen's richten.