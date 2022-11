Mazda Vision Studie; der nächste MX-5?

Es sei aber erst einmal erwähnt, dass wir nicht mehr zu dem Auto wissen, als dass es gezeigt wurde und von Mazda selbst schlicht Mazda Vision Studie genannt wird. Seinen Auftritt hatte es zum Ende des insgesamt 36 Minuten langen Videos anlässlich der Vorstellung ihres überarbeiteten Management-Plans bis 2030. In eben jener ging es vor allem um die durch neue Partnerschaften vorangetriebene Elektrifizierung, das Versprechen für neue Elektrofahrzeuge für Europa und das erneuerte Bekenntnis zur CO2-Neutralität in allen Geschäftsbereichen.



Warum also findet sich diese News dann nicht drüben, bei electric WOW? Weil die Chancen sehr gut stehen, dass auch der nächste MX-5 noch mit Verbrennungsmotor daherkommen wird. Nun sind die Modellzyklen bei MX-5 natürlich immer recht lang - konkret meinte Joachim Kunz, Mazda Europas Head of Product Development and Engineering in einem Interview, dass es kein Problem wäre den aktuellen ND 10 Jahre am Markt zu lassen. Klingt ewig, allerdings sind es bereits jetzt etwas über sieben (Einführung in Europa war im Herbst 2015). 2025 wären es also 10 Jahre - und da wäre noch Zeit für ein Benzin-betriebenes Fahrzeug, bevor wohl bis 2030 Elektroantriebe als einzige Antriebsform neu vorgestellter Autos übrig bleiben.



Ihr ahnt es aber schon: All das ist wilde Spekulation, vor allem genährt durch persönliche Hoffnung des Autors. Fest steht aber: WENN ein Hersteller uns um 2025 herum noch einen kleinen, spaßigen Zweisitzer spendiert, der an einer Tankstelle mit Energie versorgt werden kann, dann ist es Mazda.