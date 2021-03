Inhalt The Car of the Year 2021 steht fest

Toyota Yaris gewinnt, Fiat 500 und Cupra Formentor dahinter

Am Ende war es nicht mal wirklich knapp: Der Toyota Yaris sichert sich mit komfortablem Abstand die Auszeichnung zum "Car of the Year 2021" vor dem Fiat New 500 und dem Cupra Formentor.

