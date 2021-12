Das Design wurde speziell auf den europäischen Markt zugeschnitten. Der doppelt trapezförmige Kühlergrill, die ausgestellten Kotflügel und die sich verjüngende Kabine sollen den Look eines stadttauglichen SUV-Modells unterstreichen. Mit seinen Abmessungen von 4,46 / 1,83 x 1,62 Metern (Länge / Breite / Höhe) und einem Radstand von 2,64 Metern sortiert sich das Fahrzeug zwischen dem Toyota C-HR und dem RAV4 im umkämpften C-SUV-Segment ein.



Der Innenraum bietet laut Toyota viel Kopf- und Beinfreiheit auf den Vorder- und Rücksitzen, große Türöffnungen im Fond sowie ein dank Panoramadach großzügiges und luftiges Raumgefühl. Das Beladen des Kofferraums mit großen Gegenständen wie Kinderwagen oder Fahrrädern werde durch die niedrige Ladekante und die große Heckklappenöffnung erleichtert.



Der Corolla Cross ist das erste Toyota-Modell mit dem Hybridsystem der fünften Generation. Dieses selbstladende Vollhybridsystem mit Front- oder Allradantrieb baut auf dem Vorgängersystem auf und soll ein kräftigeres Drehmoment, mehr elektrische Leistung, höhere Effizienz und größeren Fahrspaß bieten.



In der Version mit Frontantrieb leistet das 2,0-Liter-Hybridsystem 146 kW/197 PS und beschleunigt den Corolla Cross in 8,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Allradvariante verfügt über einen zusätzlichen, 31 kW/42 PS starken Elektromotor an der Hinterachse.

Dieser schaltet sich automatisch zu und sorgt bei Bedarf für mehr Traktion und Sicherheit. Die Beschleunigungswerte unterscheiden sich gegenüber der Variante mit Frontantrieb nicht.

Auch das Fahrverhalten soll sich durch den Einsatz des Hybridsystems der fünften Generation weiter verbessern. Der Hersteller: "Die Beschleunigung erfolgt nun noch linearer und berechenbarer, wobei die Fahrzeuggeschwindigkeit besser an die Motordrehzahl angepasst ist, um ein intuitiveres und natürlicheres Fahrerlebnis zu bieten." Dies erreichten die Ingenieure bei Toyota durch eine Neukalibrierung des Verhältnisses zwischen Gaspedaleingabe des Fahrers und tatsächlicher Reaktion des Antriebsstrangs.



Die Bedienschnittstelle des neuen Corolla Cross umfasst ein zentrales 10,5 Zoll großes Multimedia-Display und ein neues, vielfältig konfigurierbares digitales 12,3-Zoll-Fahrer-Cockpit. Dieses ist nach Angaben des Herstellers das größte in diesem Marktsegment und arbeitet mit neuer Hard- und Software. Fahrer können Inhalte nach Belieben anpassen und personalisieren, beispielsweise die Anzeigen zum Kraftstoffverbrauch, zum Betrieb des Hybridsystems sowie zur Navigation.



Für ein weiteres Plus an Komfort und Sicherheit ist der Corolla Cross mit Toyota "T-Mate" ausgestattet, das die neueste Generation von Toyota Safety Sense, kombiniert mit anderen aktiven Fahr- und Einparkassistenzsystemen.