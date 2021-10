Unboxing der anderen Art

Das richtige Häkchen in der Preisliste darf man nicht vergessen, wenn man seinen AMG-Mercedes im neu gestalteten Erlebnisbereich für Privatkunden entgegennehmen will. Gleich vorweg: Vorerst ist das nur für deutsche Kunden möglich!



Mit dem komplett neuentwickelten Customer Touchpoint der Performance- und Sportwagenmarke AMG wird die Übernahme nochmals emotionaler. Die neue Auslieferungshalle ist Teil des umfassenden globalen Ansatzes von Mercedes-AMG, Kunden und Fans unterschiedlichste statische und dynamische Formate zu bieten, mit denen sie die Fahrzeuge und die Marke AMG erleben können. Dazu trägt auch der Ausbau des weltweiten Vertriebsnetzes bei, das seit der Eröffnung von „AMG Seoul“ nun sechs eigene Brand Center umfasst.



Die ersten Neufahrzeuge sind schon in Kundenhand, abgeholt in einem Erlebnisbereich mit speziellem Gussasphaltbelag und einem reduzierten Interieur mit hochwertigen Materialien und den AMG-typischen Farben. Zwei Boxen für die Abholung im so genannten ‚Paddock Club‘ rücken die Motorsport-Wurzeln und die enge Verbundenheit zur Formel 1 in den Mittelpunkt. Dieser Bereich ist den besonders sportlichen Modellen, wie zum Beispiel dem Mercedes-AMG GT Black Series vorbehalten. Es gibt auch eine ‚Business Lounge‘, wo bis zu drei AMG-Fahrzeuge gleichzeitig übergeben werden können. Dabei kann der Kunde selber entscheiden, wie er seinen Ausliefertermin gestalten möchte: ein Essen in der AMG Private Lounge, Erkunden der neuesten Modelle im AMG Showroom oder ein Blick hinter die Kulissen der Motorenmanufaktur bei einer Werksführung sind Teil des umfangreichen Angebots. Die eigentliche Übergabe des Neufahrzeugs erfolgt dann unter dem Motto „Unboxing your Star“, ein besonderes Erlebniskonzept bei der Auslieferung am Standort Affalterbach.