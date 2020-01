Diese Renaults feiern 2020 Jubiläum

So kam vor 70 Jahren der Colorale als robuster Transporter genau richtig, um den Wirtschaftsaufschwung logistisch zu unterstützen. Vor vier Jahrzehnten, anno 1980, startete das sportliche Coupe Fuego, und vor 30 Jahren folgte der Clio dem Renault 5 mit der Aufgabe, die Massen in Frankreich und Europa preiswert in Bewegung zu bringen. Doch auch weitere Modelle wie der Renault 30 mit prestigeträchtigem V6, der exotische Kraftprotz Renault 5 Turbo und der minimalistische Renault Rodeo haben der Marke mit dem Rhombus ihren Stempel aufgedrückt.

