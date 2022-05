24. Juli: Oldtimer-Fahrt mit Wolfgang Böck

Startpunkt ist die Kirche entlang der Straße in Klingfurth. Dort nehmen die Teilnehmer Aufstellung und rollen danach im Konvoi gemächlich nach Kobersdorf. Beim Start hat dann Intendant Wolfgang Böck das Lenkrad fest am Griff seines Jaguars, um vorauszufahren. In der Kolonne geht’s bereits zum 17. Mal dahin, bergauf und bergab über die Bucklige Welt, am Ziel winkt der gemeinsame Vorstellungsbesuch in Kobersdorf. Wertungsprüfungen und Zwischenzeitnahmen sucht man vergebens; es geht um Bedacht und Lust am Fahren auf der abwechslungsreichen Strecke, bei der das Fahrtempo sicher keine zu hohen Ansprüche an Bremsen und Kühler stellen wird.



Die Eckdaten:

Sonntag, 24. Juli 2022

Treffpunkt 15:00 Uhr: 2822 Klingfurth/Walpersbach, Kirche

Ausgabe der Tour Unterlagen: ab 15:45 Uhr

Abfahrt Richtung Bucklige Welt: 17:00 Uhr

Streckenlänge: ca. 54 km, Fahrtzeit: ca. 75 Minuten

Fahrtroute: Klingfurth - Walpersbach - Bromberg - Lichtenegg - Landsee - Kobersdorf Ankunft in 7332 Schloss Kobersdorf: ca. 18:15 Uhr

Vorstellungsbeginn „Der Bockerer“: 20:30 Uhr



Die 50. Jubiläumsproduktion „Der Bockerer“ erzählt mit der nötigen Portion Humor vom Widerstandsgeist des kleinen Mannes im sogenannten Dritten Reich. Intendant Wolfgang Böck schlüpft in die Rolle des Wiener Fleischhauers, der das Herz am richtigen Fleck trägt. Weiters sind u.a. Maria Hofstätter, Wolf Bachofner und Markus Freistätter in den Hauptrollen zu erleben. Regie führt Claus Tröger.