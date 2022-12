Dorotheum-Auktion mit Ferrari von Niki Lauda

Dass bei einer Auktion des Dorotheums ein Fahrzeug von Niki Lauda unter den Hammer kommt, mutet nicht seltsam an. War in Österreich, wird in Österreich ver­äußert. Warum nicht? Für den ­Ferrari 365 GT4 2+2 besteht jedenfalls am 7. Dezember die Möglichkeit mitzubieten. Es gab etwa 470 Exemplare Einen Schätzwert wie gewohnt schickt das Wiener Auktionshaus allerdings nicht mit, Anfragen werden aber bereits angenommen. Beim Lamborghini Countach von Mario Andretti ist der Österreich-Bezug schon ungewöhnlicher, doch tatsächlich stand er seit 2012 hierzulande beim zweiten Besitzer und hat gerade einmal 7400 Kilometer auf dem Zähler. Für das Fahrzeug der US-amerikanischen Motorsport-Legende wurden ab 320?000 Euro vor der Auktion auf der Classic Expo Salzburg geschätzt. Im Endeffekt bekam Mitte Oktober ein Käufer für 460?000 Euro den Zuschlag. Der Formel-1-Weltmeister von 1978 erinnert sich: „Der 1989er Countach war ein schönes Auto, aufgelegt zum 25. Geburtstag der Marke. Aber im Vergleich zu Nikis Ferrari würde der Ferrari ­gewinnen.“

Niki, Hunt, Klammer, Andretti: ein unvergessliches Dinner

Der betont schlicht designte Viersitzer mit Zwölfzylinder wird in einer Einzelauktion versteigert – nur 470 Exemplare sollen von dieser bis 1976 produzierten Modellreihe gebaut worden sein. Lauda hatte ihn 1973, also noch zwei Jahre vor seinem ersten Weltmeistertitel, nach der Vertragsunterzeichnung direkt von Enzo Ferrari erhalten. „Niki bleibt einer der größten Formel-1-Fahrer aller Zeiten“, sagt Andretti zu AUTO BILD Österreich, „und er wurde auch als Person bewundert. Er wusste, wie er sich beliebt machte, denn er sagte immer die Wahrheit, war direkt und ehrlich. Er konnte warm oder kalt sein, hatte aber auch ein großes Herz. Er war gescheit, lässig und sehr lustig. Ich erinnere mich an ein Abendessen mit Niki, James Hunt und Franz Klammer in Österreich. Das war eines der unvergesslichsten Dinner meines Lebens.“



Vielen Dank an Patty Reid, Pressesprecherin von Mario Andretti, für das passende Foto. 2013 hat sie beim Formel-1-Rennen in Texas im passenden Moment abgedrückt.



UPDATE // 07.12.2022:

Das Dorotheum freute sich über Riesen-Interesse an der Versteigerung von Niki Laudas erstem Dienstwagen. Der Erlös fiel entsprechend aus: der Ferrari 365 GT4 2+2 erzielte das Siebenfache des Startpreises und wechselte um 207.000 Euro den Besitzer. Wer der neue Eigentümer ist, behält das Auktionshaus freilich erst einmal für sich. Nur so viel: Der rote 340 PS starke Flitzer bleibt in Österreich. Ein heimischer Online-Bieter setzte sich im Finish gegen einen internationalen Interessenten durch.