Seit nunmehr 30 Jahren gilt die Ennstal-Classic nicht nur unter Oldtimer-Fans als echtes Event-Highlight im Sommer. Und ja, das gilt selbst "heute noch", ist die Veranstaltung doch die erste und bisher einzige klimaneutrale Oldtimer-Rallye Österreichs.



Ein paar Fakten und Zahlen zur diesjährigen Veranstaltung: Bei 235 Teilnehmern konnte sich Porsche mit 38 Startern den größten "Markenanteil" sichern, gefolgt von Alfa Romeo mit 22 und Mercedes Benz mit 19 Autos. Es sind aber wohl vor allem die Exoten aus den Häusern Alvis, Auburn, Cisitalia, Lagonda, Sbarro, Siata und Talbot, die dem Event das Prädikat eines fahrenden Museums verleihen.



Die Route führt am Donnerstag über den Sölkpass nach Mauterndorf. Weiter geht es nach Gmünd – dem Geburtsort des Porsche 356 – und erstmals über die Großglockner-Hochalpenstraße bis nach Saalfelden zum Brandlhof, wo auf einem Rundkurs eine Sonderprüfung gefahren wird. Über Maria Alm geht es schließlich zurück nach Schladming, zur traditionellen Zielankunft am Hauptplatz.



Der Marathon am Freitag startet ebenfalls in Gröbming, erster Kontrollpunkt ist im malerischen Pürgg. Durch den Nationalpark Gesäuse fährt der Tross zur Mittagsrast nach Mariazell und weiter über Lunz am See in die Autostadt Steyr. Bevor die Oldtimer dort am Stadtplatz Halt machen, wird noch eine Sonderprüfung am Werksgelände von Steyr Automotive bestritten. Ab 17:00 folgt ein Boxenstopp am Hauptplatz in Liezen und anschließend eine VW-Sonderprüfung am Gelände des Autohauses Laimer bevor die Teilnehmer am Alpenflugplatz Niederöblarn ihre letzte Sonderprüfung fahren und schließlich ab 18:00 Uhr das Ziel in Gröbming erreichen.



Auch heuer sind wieder viele bekannte Namen im Startfeld zu finden:

Dieter Quester, Wolfgang Porsche, Jo Ramirez, David Brabham, Max Welti und Jo Vonlanthen bestreiten die gesamte Ennstal-Classic.



Im Jubiläumsjahr feiert auch die Racecar-Trophy nach mehrjähriger Pause ihr Comeback: Stationen sind das ÖAMTC Driving Experience Center Gut Brandlhof am Donnerstag, die Tauplitzalm Alpenstraße und der Alpenflugplatz Niederöblarn am Freitag und am Samstag der Porsche Design Grand-Prix von Gröbming. Unter den 25 Teilnehmern sind heuer auch bekannte Namen wie Tobias Moretti, Rudi Roubinek und Lauda Lebensretter Arturo Merzario.



Am Samstag, dem 23. Juli erwartet uns in Gröbming sodann echtes Grand Prix Feeling: Bergwertung Stoderzinken, Finale der Ennstal-Classic, die Pioniere der österreichischen Automobilgeschichte und der Porsche Design Grand-Prix von Gröbming stehen, samt Einlage der Flying Bulls um 12:00 Uhr, am Programm.



Ab 12:30 heißt es „Als die Autos laufen lernten - Die Pioniere der österreichischen Automobilgeschichte powered by fahr(t)raum“; Eine noch nie dagewesene Demofahrt österreichischer Automobil-Raritäten nimmt die Zuschauer mit auf eine Zeitreise zur Wiege des Automobils. Marcus Wagen, Lohner-Porsche, Prinz-Heinrich Wagen, Austro Daimler Alpenwagen, Sascha Rennwagen, Gräf & Stift SR4, Steyr VI, Austro Daimler Bergmeister bis zum Porsche 356 Gmünd Coupe, Denzel Sport und Formel Kaimann von Kurt Bergmann – alle sind dabei. Die Fahrzeuge können bereits ab 10:30 im Ortszentrum von Gröbming besichtigt werden und fahren schließlich um 12:30 drei Demorunden am Grand-Prix Kurs in Gröbming.



Beim Porsche Design Grand-Prix ab 13:00 geben sich die Boliden der Racecar-Trophy ein Stelldichein. Dazu kommen die Juwelen aus dem Porsche Museum Stuttgart die von prominenten Fahrern gelenkt werden. Am Steuer eines Porsche 956, dem Langstreckenklassiker der 80er Jahre - ist Hans-Joachim Strietzel Stuck zu sehen, Tatort Kommissar Richy Müller pilotiert einen 911 Carrera RSR und Richard Lietz – Sieger der GT Klasse in Le Mans 2022 - wird sein diesjähriges Siegerauto, den 911 991 RSR fahren.