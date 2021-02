Doch es dauerte bis Jahresende 2011, ehe Ford in den USA serienmäßig E-Autos zu bauen begann, den Focus BEV. Dabei hatte William Clay Ford, Jr., Vorsitzender und Generaldirektor der Ford Motor Company, noch 2008 eine ganz andere Vision gehabt: »Ich bin davon überzeugt, dass Brennstoffzellen die mehr als 100-jährige Dominanz des heutigen Verbrennungsmotors ablösen werden.« Warten wir's ab!



Die Geschichte von der elektrischen Zukunft der Marke mit Henrys Signatur auf der blauen Zwetschge beginnt mit Thomas Alva Edison, geboren am 11. Februar 1847 in Milan, einem Dorf im Norden des US-Staates Ohios. Als Fünfzehnjähriger erhielt er Unterricht in der Telegraphietechnik. 1870 begann er in Newark, New Jersey, mit der Entwicklung und Fertigung von telegraphischen Apparatschaften. Das rasch expandierende Geschäft veranlasste Edison, 1872 einen weiteren Betrieb zu gründen. In diesen Werkstätten zur Herstellung von Eisenbahntelegraphen und Telegraphen für private Leitungen beschäftigte er schon bald 50 Mitarbeiter und produzierte zirka 600 Geräte im Jahr. Sie markierten den Beginn der Tätigkeit Edisons als Erfinder-Unternehmer.



Das zentrale Problem der Telegraphengesellschaften war damals die effiziente Nutzung der teuren Leitungen. 1861 verlagerte sich Edisons Schwerpunkt der Arbeit zu der Umsetzung kompletter Elektrifizierungsprojekte. Die Fertigung von Glühlampen und Komponenten für das Massengeschäft mit Licht und Strom erforderte die Einrichtung von Fabriken und die Entwicklung rationeller Fertigungsprozesse.





Geschäftspartner auch in Europa

Im November 1878 wurde die Edison Electric Light Co. gegründet. Diese Gesellschaft kann als Kern des aus ihr hervor gegangenen Edison-Elektrokonzerns gewertet werden. 1883 entstand durch eine Kooperation mit Emil Rathenau in Berlin die Deutsche Edison-Gesellschaft für angewandte Elektrizität, später AEG. Das Mahen-Theater in Brünn war 1882 das erste Gebäude in Europa, in welchem ein Edison-Beleuchtungssystem installiert wurde. In Deutschland gilt im Jahr 1884 das Café Bauer zu Berlin als erstes mit Glühlampen beleuchtetes Gebäude; die Lampen wurden von Emil Rathenau nach Edison-Patenten hergestellt. In Mailand wurde 1883 das erste kommerzielle Edison-Elektrizitätsnetz Europas in Betrieb genommen.Mit Edisons Namen sind zahlreiche weitere Erfindungen verbunden, etwa der Phonograph und das Diktiergerät. Im Wettbewerb um Marktanteile bei Wechselstrom-Elektrifizierung gab es in den späten 1880er-Jahren den sogenannten Stromkrieg zwischen Edison und seinen Konkurrenten George Westinghouse und Nikola Tesla. Edison musste einsehen, dass es ein Fehler gewesen war, nach Erfindung des Transformators 1881 am Gleichstrom festgehalten zu haben. Edisons Lösung mit 110 Volt Gleichspannung war weder in ländlichen Gebieten mit weiten Entfernungen der Verbraucher zum Kraftwerk wirtschaftlich umzusetzen, noch konnte die preiswerte Energie aus entfernten Wasserkraftwerken zu den Verbrauchern transportiert werden.Edison fasste seine Unternehmen bis 1890 zur Edison General Electric Co. zusammen, da der vielgliedrige Firmenverbund nicht mehr effizient zu leiten war. Die Fusion der zahlreichen Firmen zur Edison General Electric Co. erforderte viel Kapital für den Aufkauf von Firmenanteilen Dritter an den zu fusionierenden Firmen, welches von Investoren kam, darunter von der Deutschen Bank und von Siemens & Halske. Edison hatte daher keinen kontrollierenden finanziellen Aktienanteil an der Edison General Electric Co. Er war einer von mehreren Aktionären, hatte aber einen Sitz im Verwaltungsrat und war durch Verträge als externer Erfinder mit dem Unternehmen verbunden. Doch 1894 und 1895 verkaufte Edison laufend seine General-Electric-Aktien und finanzierte mit dem Erlös seine Entwicklungen und Investitionen in anderen Branchen.