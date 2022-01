Teile, Werkzeug, Bücher und viel viel mehr

Garsten bei Steyr ist also nicht erst seit gestern eine der beliebtesten Anlaufstellen, wenn es darum geht, Gleichgesinnte zu treffen und ein paar Stunden einfach zu stöbern, bis der Markt schließt. Wer schon einmal dort war, weiß: Die Hardcore-Fans stehen schon vor 7 Uhr an, um die besten Stücke für ihren Oldtimer zu ergattern. Aber keine Angst: Es wird genug für alle geboten und leergekauft wurde die Veranstaltung auch noch nie.



Geboten wird schlichtweg alles, was das Oldtimer-Liebhaberherz erfreut: Von Autos und Motorrädern, Fahrrädern, Mopeds und Rollern, bis zu Traktoren, Lkw, Modellbau, Ersatz- und Tuningteile, Werkzeug, etc. Auch passende Bekleidung, Schilder, Zeitschriften, Bücher, und vieles mehr sind vor Ort zu finden. Sammler finden sogar Dinge, die sie nie gesucht haben, aber dennoch brauchen können...



Auch für das leibliche Wohl ist am 9. April, wenn der Oldtimer- und Teilemarkt Garsten zum 67. Mal öffnet, gesorgt. Parken ist für Besucher frei, der Eintritt nach guter Sitte sowieso. Wenn der erste Rush nach 7 Uhr vorbei ist, schreiten Bürgermeister Mag. Anton Silber und IGFC-Obmann Wolfgang Stropek um 10 Uhr zur offiziellen Eröffnung. Um 11 Uhr kommt es zur Oldtimer-Ausfahrt des 1. MSC Steyr-in die bezaubernde Region rund um Steyr.



Wer noch nie vor Ort war: Der Markt findet in der Marian Rittinger Straße 13, 4451 Garsten/Steyr statt. Wer schon lange nicht mehr draußen war: Es gelten die aktuellen Corona-Sicherheitsmaßnahmen.



Auf der IGFC-Homepage finden sich alle Details.