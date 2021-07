Kühl auf dem Motorrad im Sommer

Daniel Vogel on Unsplash Kühl auf dem Motorrad im Sommer | 16.07.2021

Wie es trotz Hitze gelingt, schön cool zu bleiben

Für Motorradfahrer ist die passende Schutzkleidung ein unerlässliches Element. Wer darauf verzichtet und in Alltagskleidung aufs Motorrad steigt, riskiert viel und kommt im schlimmsten Fall nicht nur mit einem blauen Auge davon. Es drohen Knochenbrüche, Schürfwunden und Gehirnschäden, wenn die Knautschzone in Form von Protektoren und Helm fehlt. Ebenso sollten robuste Stiefel und Handschuhe am Körper sein. Doch was, wenn die sommerlichen Temperaturen an der 40°C-Marke kratzen und die Lederkluft unerträglich auf dem Körper drückt? Wie es gelingt, auch im Sommer unter der Motorrad-Kleidung jederzeit cool zu bleiben, ohne auf den Schutz verzichten zu müssen, verrät dieser Überblick.