Auch der Suzuki Cup Europe kämpft derzeit mit dem Coronavirus

Auch der Suzuki Cup Europe kämpft derzeit mit dem Coronavirus

Die geplanten Termine in Polen und auf dem Salzburgring wurden abgesagt - hauptsächlicher Grund sind die derzeit bestehenden Reiseeinschränkungen...

Nun hat das Corona-Virus mit seinen weltweiten Beeinträchtigungen auch den Suzuki Cup Europe in seiner bereits 17. Rennsaison erreicht.



Geplant war heuer der Start in fünf Ländern, mit insgesamt 12 Rennen an sechs differenten Rennwochenenden.



Die erste Absage kam heute vom polnischen Veranstalter in Poznan (08/10. Mai 2020), aber auch das Wochenende auf dem Salzburgring (12/14. Juni) kann auf Grund der heimischen Behörden-Auflagen und den damit ebenfalls verbundenen Reiseeinschränkungen nicht durchgeführt werden. Bezüglich des Termines Salzburgring bemühen sich die Organisatoren eine Verschiebung in den Herbst zu erreichen.



Verbleiben derzeit die geplanten Termine wie nachstehend:



24/25. Juli Pannoniaring (Ungarn), Polnische und ungarische Meisterschaft

14/16. August Slovakiaring (Slowakei), Histo-Cup

04/06. September Brünn Autodrom (Tschechien), Masaryk Weekend

16/18. Oktober Hungaroring (Ungarn), Hankook nationale Meisterschaft



Das Einzige was in der momentanen Situation derzeit sicher erscheint, sind die Bemühungen der heimischen Veranstalter und unserer Nachbarn aus Ungarn, den heurigen Suzuki Cup Europe 2020 trotz der widrigen Umstände sportlich hochstehend wie bisher, mit spannenden Rennen zu entscheiden.