Dakar: Sieg für Honda-Pilot Brabec, Walkner Fünfter

Honda-Pilot Ricky Brabec beendet fast 20jährige KTM-Serie

Honda-Pilot Ricky Brabec beendet die Siegesserie von KTM bei der Dakar und holt den Sieg vor Quintanilla (Husqvarna) und Price (KTM), Walkner belegt Gesamtrang fünf.

Die KTM-Siegesserie bei der Rallye Dakar, die seit 2001 angedauert hat, ist zu Ende gegangen. Die Premiere in Saudi-Arabien wurde ein Triumphzug von Honda-Fahrer Ricky Brabec. Als erster US-Amerikaner gewann Brabec die Gesamtwertung der Motorradkategorie. Zweiter wurde Pablo Quintanilla mit Husqvarna. Titelverteidiger Toby Price (KTM) wurde Dritter.



Die zwölfte und letzte Etappe führte 447 Kilometer von Haradh nach Al-Qiddiya. Ursprünglich war eine Speziale von 374 Kilometern vorgesehen gewesen. Kurzfristig musste der gewertete Abschnitt auf 166 Kilometer verkürzt werden, weil es in dem Gebiet Bauarbeiten an einer Gaspipeline gab und aus Sicherheitsgründen dort nicht im Renntempo gefahren werden konnte.



Somit gab es für die Verfolger kaum eine Möglichkeit, Zeit aufzuholen. Die Fahrer mussten nur noch aufpassen, die Speziale ohne gröbere Probleme zu beenden. Brabec hatte angekündigt, dass er kein Risiko mehr nehmen würde. Trotzdem ließ der Honda-Fahrer nichts anbrennen und sicherte sich mit dem zweiten Platz den Gesamtsieg.



Der letzte Tagessieg ging an Brabecs Teamkollegen Ignacio Cornejo. Es war sein zweiter Etappensieg in Saudi-Arabien. Price wurde Dritter und Quintanilla, der den heutigen Tag eröffnen musste, belegte hinter Luciano Benavides (KTM) den fünften Platz. Somit war klar, dass der Chilene Brabec nicht mehr gefährden konnte.



Seit der dritten Etappe führte Brabec das Gesamtklassement an. Im Endergebnis hat er schließlich 16:26 Minuten Vorsprung auf Quintanilla. Vorjahressieger Price stand als Dritter auf dem Podest. Mit seinem heutigen Tagessieg verbesserte sich Cornejo noch auf den vierten Platz und überholte damit Matthias Walkner, der die Dakar an der fünften Stelle beendete.



Weitere Informationen in Kürze!



Ergebnis der 12. Etappe (Top 10):

01. Ignacio Cornejo (Honda) - 1:28:15 Stunden

02. Ricky Brabec (Honda) +0:53 Minuten

03. Toby Price (KTM) +2:25

04. Luciano Benavides (KTM) +3:09

05. Pablo Quintanilla (Husqvarna) +3:23

06. Kevin Benavides (Honda) +3:53

07. Adrien Metge (Sherco) +3:53

08. Franco Caimi (Yamaha) +4:14

09. Maciej Giemza (Husqvarna) +4:33

10. Andrew Short (Husqvarna) +4:57



Gesamtwertung nach 12 Etappen (Top 10):

01. Ricky Brabec (Honda) - 40:02:36 Stunden

02. Pablo Quintanilla (Husqvarna) +16:26

03. Toby Price (KTM) +24:06

04. Ignacio Cornejo (Honda) +31:43

05. Matthias Walkner (KTM) +35:00

06. Luciano Benavides (KTM) +37:34

07. Joan Barreda (Honda) +50:57

08. Franco Caimi (Yamaha) +1:42:35 Stunden

09. Skyler Howes (Husqvarna) +2:04:01

10. Andrew Short (Husqvarna) +2:10:40



