Rallye Dakar 2020

Sunderland übernimmt Gesamtführung

Die anspruchsvolle zweite Etappe der Rallye Dakar wirbelte das Spitzenfeld der Motorräder durcheinander.

Schwierige Navigation in Saudi-Arabien stellt das Gesamtklassement der Rallye Dakar nach der zweiten Etappe auf den Kopf. Mit Ross Branch (KTM) gibt es einen überraschenden Tagessieger. Sam Sunderland, Gesamtsieger 2017, wurde Zweiter und übernahm die Führung in der Gesamtwertung. Sunderlands KTM-Markenkollege Matthias Walkner bleibt als Vierter im Spitzenfeld.



Die zweite Etappe führte in nördlicher Richtung von Al-Wadschh nach Neom. 400 Kilometer mussten bewältigt werden, wobei die gezeitete Speziale 367 Kilometer umfasste. Erstmals wurde das Roadbook erst kurz vor dem Start ausgegeben. Toby Price (KTM) eröffnete den Tag vor Ricky Brabec (Honda). Es zeigte sich bald, dass die Navigation sehr schwierig war.



Die ersten Fahrer verloren Zeit, während sich die hinteren Starter an den Spuren orientieren konnten. In der Anfangsphase meldete sich Joan Barreda, der am Vortag einige Minuten eingebüßt hatte. Der Honda-Fahrer führte bei Kilometer 159 das virtuelle Klassement an. Price hatte schon mehr als zehn Minuten verloren.



Das schwierige Terrain bereitete aber allen Fahrern Probleme, alle verloren immer wieder Zeit. Bei Kilometer 214 lag plötzlich Branch an der Spitze des Zwischenklassements. Der Fahrer aus Botswana setzte diesen Trend auch fort und führte bei Kilometer 264 eine Minute vor Pablo Quintanilla (Husqvarna). Bis zum Zielstrich behauptete Branch die Spitze.

Nach einer Fahrtzeit von drei Stunden und 39 Minuten sicherte sich Branch den Tagessieg. Platz zwei ging an Sunderland und Dritter wurde Quintanilla. Walkner verlor am Montag sechs Minuten und belegte Rang acht im Tagesklassement. Price büßte zwölf Minuten ein.



Mit diesem Tagesergebnis änderte sich auch die Gesamtwertung komplett. Sunderland ist der neue Gesamtführende. Der Brite hat nun etwas mehr als eine Minute Vorsprung auf Quintanilla. Kevin Benavides (Honda) hält Platz drei in der Gesamtwertung.



Walkner ist nun Vierter und hat zwei Minuten Rückstand auf seinen Teamkollegen Sunderland. Brabec ist an die fünfte Stelle zurückgefallen und Price auf Platz neun. Viel Zeit verlor heute Laia Sanz (GasGas) durch einen Sturz.



Die zweite Etappe war der erste Teil eines "Super-Marathon". Das bedeutet, dass die Fahrer nach der Etappe nur zehn Minuten Zeit für eventuelle Reparaturen haben. Mechaniker dürfen nicht helfen. Morgen folgt der zweite Teil der Marathonetappe. Es müssen rund 400 gezeitete Kilometer in einer Schleife um Neom zurückgelegt werden.



Ergebnis der 2. Etappe (Top 10):

01. Ross Branch (KTM) - 3:39:10 Stunden

02. Sam Sunderland (KTM) +1:24 Minuten

03. Pablo Quintanilla (Husqvarna) +2:21

04. Kevin Benavides (Honda) +3:40

05. Luciano Benavides (KTM) +3:44

06. Joan Barreda (Honda) +4:57

07. Ignacio Cornejo (Honda) +4:58

08. Matthias Walkner (KTM) +5:59

09. Xavier de Soultrait (Yamaha) +6:08

10. Andrew Short (Husqvarna) +7:00



Gesamtwertung nach 2 von 12 Etappen (Top 10):

01. Sam Sunderland (KTM) - 7:05:22 Stunden

02. Pablo Quintanilla (Husqvarna) +1:18 Minuten

03. Kevin Benavides (Honda) +1:32

04. Matthias Walkner (KTM) +2:00

05. Ricky Brabec (Honda) +4:11

06. Ross Branch (KTM) +4:19

07. Luciano Benavides (KTM) +6:01

08. Joan Barreda (Honda) +6:09

09. Toby Price (KTM) +7:34

10. Ignacio Cornejo (Honda) +8:34



