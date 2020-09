Inhalt Jeep Grand Wagoneer Konzept sieht ziemlich fertig aus

Bigger is better ... oder so

Jeep will im Segment der Luxus-SUV durchstarten. Dafür belebt die Marke den Grand Wagoneer neu. Jeep hat jetzt das dazupassende Konzeptauto vorgestellt, mit dem man ab 2021 Range Rover, Cadillac Escalade und BMW X7 Konkurrenz machen will... und das eigentlich schon ziemlich marktreif aussieht.

