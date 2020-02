ARC: Blaufränkischland-Rallye

Filmabend und Interviews 40 Jahre Audi Quattro

In einer Presseaussendung lädt Georg Gschwandner, der Veranstalter der neuen Blaufränkischland-Rallye, Fans und Zuseher zum Filmabend...

Was gibt es Netteres als nach einen Besichtigungstag den Abend stilecht mit Gleichgesinnten zu verbringen und mit Zeitzeugen wie Helmut Deimel und Rudi Stohl 40 Jahre Audi Quattro zu zelebrieren! Filmausschnitte werden abwechselnd mit dazugehörigen Interviews den Abend gestalten.



Fragen und Anekdoten aus dem Publikum sind absolut erwünscht!



Freilich gilt diese Einladung auch für Zuschauer, Fans und Rallyefreunde!



Im Gegensatz zu Helene Fischer, Andreas Gabalier, Fußballstars etc., kann man sich bei Rallyefahrern sicher sein, dass es keinerlei Starallüren gibt und jederzeit ein Autogramm oder ein Benzingespräch mit den Aktiven möglich ist!



Auch werden freilich Helmut Deimel Videos bei Interesse vor Ort käuflich erwerbbar sein!



Eintritt für Fans und Zuseher: freie Spende!



Um Voranmeldung wird gebeten!



Einfach per Email an office(at)gpracing.at



Rallyefahrer „müssen“ sowieso kommen, denn in der Pause findet die verpflichtende Fahrerbesprechung statt!