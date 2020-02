Weltpremiere für Audi A1 quattro R4 bei ARC-Auftakt

Alles quattro im Blaufränkischland

Anlässlich des 40. Geburtstages des Audi quattro gibt es am Vorabend der Rallye nicht nur einen Filmabend, es gibt auch die Weltpremiere des Audi A1 quattro R4 im Bewerb.

Die letzten Vorbereitungen zur Blaufränkischland-Rallye, dem Saisonauftakt der ARC, laufen auf Hochtouren. Täglich wird die Nennliste der Teilnehmer länger, auch Bürgermeister Manfred Kölly und Tourismusobmann Christian Gradwohl bringen sich in Vertretung der Gastgebergemeinde in die Vorbereitungen immer wieder gerne ein.



Auch die Promotionveranstaltungen sind auf Schiene, so wird die Blaufränkischland-Rallye auch beim Faschingsumzug in Deutschkreutz – der am Faschingsdienstag, den 25.2. stattfindet –vertreten sein. Wie, wird nicht verraten, aber man wird die das Team wohl an der Verkleidung erkennen…



40 Jahre Audi Quattro mit Helmut Deimel und Rudi Stohl



1980, also vor genau 40 Jahren, wurde die Rallyegeschichte durch die Entwicklung des Audi Quattros revolutioniert. Niemand konnte die Bilder besser einfangen und zu Filmen mit Kultstatus verarbeiten wie Helmut Deimel. Und mit Kultstatus bei wohl jedem Rallyefan weit über unsere Landesgrenzen hinaus versehen ist auch Rudi Stohl. Unvergessen seine Abenteuer auf internationaler Bühne, wo er die diversen Werksarmeen zu Statisten degradierte.



Gemeinsam mit Mario Popp darf sich der MCL 68 glücklich schätzen, diese Herren für den Vorabend einladen zu dürfen. Filme und Interviews werden wohl nicht nur für die Fans, sondern auch für die Rallyeteilnehmer den Abend wahrlich unvergesslich machen.



Weltpremiere in Deutschkreutz



Im Rahmen dieses Abends wird dem Publikum auch der Audi A1 Quattro R4 von Enrico Windisch vorgestellt werden, quasi als Zeitsprung zurück in die Gegenwart. Dieser Wagen feiert bei der 1. Blaufränkischland-Rallye seine Weltpremiere im Rahmen eines Rallyewettbewerbs, man darf also gespannt sein.