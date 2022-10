3-Städte Rallye: Vorschau Baumschlager

Einen 300PS starken Skoda Fabia Rallye 2. Mit neuem Design und neuem Beifahrer möchte sich „Rossi“ unter die TOP10 der besten Piloten aus Deutschland, Tschechien und Österreich kämpfen. „Gänsehaut pur. Es ist meine Heim-Rallye und ich bin beeindruckt, wie viele Fans schon zur Auto-Präsentation gekommen sind. Da bin ich schon gespannt, was uns dann bei der Rallye erwartet“, freut sich Martin Rossgatterer auf spannende Duelle mit unseren Nachbarn.



Auf die Fans wartet in Peilstein bei der Firma Keramo ein Motorsportfeuerwerk. Am 15.10.22 um 08:00 Uhr beginnt der Fahrerempfang. „Wir haben über 1000 Österreichfahnen, eine Videowall und tolle Highlights für die Fans vorbereitet“ so Firmenchef Christoph Wohlmuth, der im Rallye-Organisationsteam für den ADAC agiert.



Der Blick in die Zukunft verspricht noch mehr Spannung. Denn den Veranstaltern ist es gelungen, 2023 die Rallye-Weltmeisterschaft ins Mühlviertel zu bringen. Viel Top-Fahrer nützen deshalb die heurige Ausgabe als WM-Generalprobe. Der 14-fache Rallyestaatsmeister Raimund Baumschlager ist sich sicher: „Das ist eine Sensation, was dem Organisations-Team hier gelungen ist. Es ist eine Bereicherung für den Sport in Österreich, wenn eine Weltmeisterschaft ins Land kommt. Das ist das größte, was es im Motorsport gibt. Es werden die besten Fahrer der Welt mit ihren beeindruckenden World Rallye Cars kommen!“



Die ADAC 3 Städte Rallye findet von 13. bis 15. Oktober statt. Mit zwölf Wertungsprüfungen in Bayern, Österreich und erstmals auch Tschechien. Am Samstag ist der Österreicher Tag. Mit einem Ganztages-Rallye-Hotspot bei der Firma Keramo in Peilstein.