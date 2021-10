3-Städte Rallye: Vorschau Pröglhöf

Nachdem sie schon bei den letzten beiden Rallyes in Weiz und Hartberg bewiesen haben, dass sie in der Klassenwertung nur schwer zu schlagen sind, wollen sie sich rund um Freyung, nördlich von Passau, erneut an den Mitstreitern in den höheren 2WD Klassen orientieren. Neben den bekannten Kollegen aus Österreich gehen hier auch sehr viele Deutsche mit zweiradgetriebenen Boliden an den Start.



Aufgrund der Jahreszeit muss sich Pröglhöf auf alle Eventualitäten einstellen. Von trockener Fahrbahn bis hin zu Frost kann eigentlich alles dabei sein, was die Rallye vor allem zu einem Reifenpoker machen könnte. Hier haben Pröglhöf/Medinger schon bei der Hartbergland Rallye ein gutes Händchen gehabt, was auch für die 3 Städte Rallye zuversichtlich stimmt.



Das besonders interessante an der 3 Städte Rallye ist, dass die wenigsten die Strecken kennen. Speziell die beiden Strecken, die auf der österreichischen Seite der Grenze befahren werden, wurden erst ein Mal im Jahr 2019 befahren. Hier kommt es also noch mehr als gewöhnlich auf einen guten Aufschrieb an.