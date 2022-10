Nachdem sich die Gäste bei der Audi Night mit Stargast Franz Wittmann senior eingestimmt hatten, wurde am Freitag das 4. Golf- und Rallye-Turnier abgehalten. Bei den Rallye-Assen siegten Titelverteidiger Sepp Haider sowie Gabi Husar - Peter Mattig erhielt eine spezielle Simon Wagner-Torte...

Bereits zum vierten Mal luden Franz Wittmann junior und Sigi Schwarz am Freitag, den 7. Oktober zum Golf- und Rallye-Turnier auf den Leading Golf Platz des Golfclub Schladming. Bei traumhaftem Spätsommerwetter genossen 80 Teilnehmer die Vorzüge der Top-Golfanlage und auch die ganz spezielle Versorgung mit flüssigen Vitaminen. TV-Star Otto Retzer, Schauspieler und Filmregisseur, konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht am Turnier teilnehmen, ließ es sich aber nicht nehmen, die schillernden Gäste höchstpersönlich mit Hohem C und guter Stimmung zu versorgen. Retzer outete sich als echter Rallye-Liebhaber: „Ich war immer ein Fan von Franz Wittmann, Sepp Haider oder auch Gabi Husar - ich habe stets ihre Fahrkünste bewundert und daher war es mir eine Freude, sie heute mit köstlichen Säften zu verwöhnen.“

So sehr sich seine Herausforderer wie etwa Christoph Dirtl, Franz Wittmann senior und junior oder Sigi Schwarz auch bemüht haben - im Turnier der Rallyepiloten siegte erneut der Titelverteidiger Sepp Haider, der einst seine Rallye-Kolleg*innen mit dem „Golfvirus“ infizierte. Zum Beispiel auch die heimische Kult-Pilotin Gabi Husar, die prompt den Brutto-Sieg erringen konnte. Eine eigene Simon Wagner-Torte, welche der nunmehr zweifache Rallye-Staatsmeister beisteuerte, gewann der deutsche Opel-Pilot und Tuner Peter Mattig.



Schon am Donnerstagabend genossen die illustren Gäste die Audi Night im Schladminger Hotel Pichlmayrgut. Ein wahrer Ohrenschmaus waren die Erzählungen von Franz Wittmann senior, der die sensationelle Weltpremiere des Audi Quattro Revue passieren ließ und dabei auch mit der einen oder anderen Anekdote das Publikum zum Lachen brachte. Begrüßt wurden die Gäste dieser genialen, vom Autohaus Laimer unterstützten Party von Robert Engstler höchstpersönlich.

Auf dem Schladminger Leading Golf Platz zeigte sich der Geschäftsführer Franz Wittmann junior einmal mehr als perfekter Gastgeber - der leidenschaftliche „Herr der Lüfte“, der von Fallschirmspringen bis hin zum Pilotieren eines Segelflugzeugs quasi alles liebt, was ihn fliegen lässt, matchte sich beim Turnier mit seinem Freund, dem Red Bull-Basejump-Star Marco Waltenspiel.

Wie schon in den Jahren zuvor genossen auch Oberösterreichs Größen der Wirtschaft die außergewöhnliche Atmosphäre des Golf- und Rallye Turniers. Gesehen wurden Josef Haidlmair (haidlmair.at), Rudi Mark (mark.at), Alfred Huemer (huber-reklametechnik.com), Alexander Neumüller, der Simon Wagner und Sigi Schwarz bei der Mühlsteinrallye unterstützt hatte oder auch Alois Gruber von der Firma Agru.



Was die Veranstalter des Golf- und Rallye-Turniers freut: „Es waren sehr viele Freunde des Rallyesports, ja sogar richtige Rallyefanatiker dabei. Jetzt freuen wir uns schon auf das nächste Golf- und Rallye-Turnier.“?