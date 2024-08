AARC: Bericht Mühlsteinrallye

Die Perger-Mühlsteinrallye am 10. August eröffnete die zweite Jahreshälfte von AARC & AART 2024.



AART- 4WD:



Steinbock/Bachmayer (A) sind wieder im Spiel um einen Podestplatz in der AART!

Markus Steinbock & Harald Bachmayer, feierten in Perg einen AART-Gesamtsieg und haben sich dadurch wieder ins Spiel um den AART- Gesamtsieg angemeldet.



In der Allrad Klasse dominierten Florian Auer & Elke Irlacher aus Deutschland von Beginn an, bis dann ein Patschen am Mitsubishi Lancer EVO VIII ihren Sieg noch verhinderte.



Eugen Friedl & Helmut Aigner, die als drittes 4WD Team am Start waren, mussten Ihren Mitsubishi Lancer EVO 10 nach einem extremen Leistungsverlust leider vorzeitig abstellen.



AARC – 2WD:



Dvorak/Kalkus (CZ) rücken näher an AARC-Vorjahresmeister Regner/Witzmann heran!



In der 2WD Klasse waren 10 Teams angetreten und 9 Teams sahen die Zielflagge in Perg.



Die beiden Tschechen Jan Dvorak & Jiri Kalkus haben sich nun mit ihrem fulminanten AARC-Sieg bei der „Mühlstein Rally“ in der AARC-Gesamtwertung auf den 2. Platz (165Pkt.) hinter Regner/Witzmann (185) nach vorne gearbeitet.



Dvorak/Kalkus haben ihren Start in „Piancavallo“ bereits angekündigt und wenn Regner/Witzmann in Italien nicht dabei sein sollten, reicht den beiden schnellen Tschechen nur eine Zielankunft in Italien, um in der Zwischenwertung die Führung zu übernehmen.



Am 3. Podium konnten wir unser Juniorenteam Max & Ben Maier in Perg begrüßen, die sich nun am 8. Gesamtplatz, am 2. Platz der Klasse C6 und am 3. Platz in der Juniorwertung befinden. Man darf gespannt sein, ob die beiden Aufsteiger ihre Kontinuität weiter behalten können und am Saisonende vielleicht noch weiter vorne zu finden sein werden.



Die beiden ungarischen AARC Neueinsteiger Arpad Szabo & Arnold Papp belegten den guten

4. Platz, obwohl sie auf einer Zwischenetappe einen unverschuldeten Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer hatten.



Gerald Hopf belegte mit seinem Aushilfscopiloten Manuel Brandner den 5. Platz und ist damit mit 153 Punkten weiter auf Kurs in Richtung AARC-Podestplatz (Jochen) und führt derzeit auch die Klasse C6 vor den beiden Maier Brüdern Max & Ben an.



Den 6. Platz holte sich Stefan Kellner, der Chefmechaniker vom Team Regner/Witzmann, der Michael Wegscheider als Copilot einschulte und zugleich die Mühlstein Rally als Testlauf für den Citroen C2 R2 nützte, um das Fahrzeug, welches gemietet werden kann, optimal für seine Kunden abzustimmen.



Platz 7. belegten die schnelle Tschechen Patrik Kdér & Milan Skolka und auf Platz 8 fuhren die zweiten Skoda Quertreiber Martin Kdér & Radek Sladkovsky über die Ziellinie in Perg.



Auf Platz 9 kamen Marko Crozzoli & Filippo Nodale ins Ziel. Die beiden Italiener konnten damit nicht nur ihre Führung in der Klasse C3 ausbauen, sondern haben auch ihren derzeitigen 3. Platz in der AARC-Gesamtwertung behalten können.



Thomas Jung & Sabine Pailer konnten leider durch einen Ausrutscher in ein Feld, die Rally nicht beenden.

Der nächste Lauf in Piancavallo wird die Zwischenwertung wohl um einiges verändern, da einige Teams diese Rally auf Grund fehlender Sicherheitstanks auslassen müssen und andere Teams, welche in Mühlstein gefehlt haben, in Italien wieder starten. Mit Alfred Kramer jun. wird ein weiterer schneller Pilot in den AARC einsteigen.



Es zeichnet sich also ein spannender Herbst ab und die Podestplätze und die Gesamtsieger von AARC/AART werden wie jedes Jahr, wohl erst beim Finale in Dobersberg feststehen.